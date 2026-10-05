רגע מרגש במיוחד התרחש בישיבת תורת זאב (סולובייצ'יק) בבית שמש, כאשר ראש הישיבה הגאון רבי ברוך סולובייצ'יק בחר להיכנס למעמד הקפות שניות בליווי בנו המיוחד בלבד, ולא עם צוות הרמי"ם כמקובל.

המחווה המיוחדת של ראש הישיבה, שהעדיף את הליווי של בנו על פני הכניסה המסורתית עם הרמי"ם, נועדה להעניק לבנו את מלוא תשומת הלב והיחס המיוחד שמגיע לו. הרגע ריגש עמוקות את הנוכחים במעמד, שראו בכך ביטוי נעלה לגישה החינוכית המיוחדת של ראש הישיבה כלפי ילדים מיוחדים.

ישיבת תורת זאב, שעברה לפני מספר שנים מירושלים לבית שמש, ממשיכה להוות מרכז תורני חשוב בעיר. הגאון רבי ברוך סולובייצ'יק כיהן בעבר כחבר בוועדת הרבנים של דגל התורה בירושלים לצד הגאון רבי דוד כהן והגאון רבי יצחק אפרתי, ועזב את הוועדה עם מעבר הישיבה לבית שמש.

המחווה של ראש הישיבה מדגישה את החשיבות הרבה שמייחסים גדולי ישראל ליחס מיוחד כלפי ילדים ובחורים מיוחדים, תוך הקפדה להעניק להם את מלוא תשומת הלב והכבוד המגיעים להם.