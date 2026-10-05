ראש ישיבת בריסק הגאון רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, בנו וממשיך דרכו של הגאון רבי משולם דוד סולובייצ'יק זצ"ל, תקף בחריפות יוצאת דופן את חיידר עטרת שלמה ואת מוסדות תשב"ר בבני ברק, במהלך שמחת בית השואבה שהתקיימה בהשתתפות מאות תלמידים בהיכל הישיבה בירושלים.

ראש הישיבה התייחס להגעתו של נשיא המדינה יצחק הרצוג לתחילת זמן אלול בתלמוד תורה של מוסדות עטרת שלמה בטלז סטון.

לאחר שיעור שעסק כשעה בדין חביטת הערבה בבית המקדש, התייחס ראש הישיבה למה שקרה עם הנשיא. "אנחנו נמצאים בשנה שלא תקעו בשופר בשבת ולא נטלו ד' מינים בשבת", אמר. "חז"ל ביטלו לנו חיובים דאורייתא הכל מחשש שמא יבואו לידי איסור של הוצאה לרשות הרבים בשבת, אבל בגמרא מבואר שערבה זה אי אפשר לבטל, ולכך ראו שהושענא רבא אף פעם לא יחול בשבת בכדי שלא יתבטל".

ראש הישיבה הסביר את דברי הר"ן: "הקשה מדוע חיובים דאורייתא כמו תקיעת שופר ולולב כן הסכימו שיבטלו בשבת, אבל מנהג של חיבוט הערבה זה הקפידו שלא יבוטל שום פעם, ותירץ הר"ן שהסיבה הוא משום שהצדוקים רצו לבטל את מנהג זה, כך מבואר בדברי הגמרא, ולכך הקפידו דווקא על ענין זה שלא יבוטל ואפילו שאין בו שום מצווה, ורואים שחז"ל הסכימו לבטל מצוות דאורייתא, אבל מנהג שהצדוקים רצו לבטל זה לא יבוטל לעולם ויותר חמור משופר וד' מינים".

הרה''י המשיך בעוד כמה מראי מקומות בו מבואר מלחמתם של חז''ל בצדוקים והמשיך ואמר: "כיום בדור שלנו כשזה מגיע לעניין של המלחמה בצדוקים של דורינו הציונים, יש מי ששכח את מלחמת חז''ל בהם, מספרים על החזון איש שאפילו כששימש כסנדק בה' אייר יום קום המדינה, עדיין הורה לומר תחנון, והכל בכדי להוציא מליבן של צדוקים, שלא יאמרו שהחזון איש לא אמר תחנון בגלל קום המדינה, רואים כמה גדולי ישראל ביטלו הלכות הכל שלא יהיה שום חשש מקשר עם הציונים".

"ומי יכול להאמין", אמר ראש הישיבה: "שאנחנו עומדים עשרות שנים לאחמ''כ ובביתו של אותו חזון איש שבו הקימו ת''ת תשב''ר על טהרת הקודש בשפת היידיש ללא כל תקציבים מהמדינה עד לפני כמה שנים, ולאחרונה כן שינוי לעברית וכן לקחו תקציבים, וכעת הפכו את המקום למוזיאון הכלח בכדי לקבל קצת כסף מהמדינה, ויותר מזה העיזו להביא את נשיא המדינה יצחק הרצוג לקבוע מזוזה באותו מוזיאון, מישהו הביא לי תמונות מזה כך שרואים בבירור שאכן זה קרה, האם השתגעו אנשי בני ברק, איך יכולים לבוא לכזו שפלות, קצת כבוד לחזון איש, במקום לזרוק את התקציבים שלו בפנים, במקום לזרוק לו אתרוגים בפנים נותנים לו לקבוע מזוזה ועוד להופיע בפני מאות ילדים, היתכן?!".

"לאחרונה", ראש הישיבה אמר עוד: "סיפרו לי גם כי רה''י אחד שהיה מסתובב פה בישיבה שלנו, אחד שגם יודע איך לשיר 'בשלטון הכופרים', גם הוא העיז לעשות כך והביא את נשיא המדינה להופיע בפני התלמידים בתחילת זמן אלול, שלחתי לקרוא לו לדבר איתו בעניין, אבל הוא לא מתחייס הוא טוען שעסוק בלהקים תורה, איך מזה שלובשים כובע של קנאות ושרים בשלטון הכופרים, ואחרי זה מכבדים את הנשיא הציוני בפני מאות תלמידים, הכל עבור קצת כסף?!".

"הסבא שלי", הסביר ראש הישיבה: "הרב מבריסק וודאי שהיה זועק על כזה דבר, ואפילו מרן החזון איש, וכנראה שהחזון איש מתחבט לו בקבר ממה שעשו לו בבית. עושים הכל היום בשביל כסף, עוד מעט נשמע את הרמקולים ברחוב זועקים 'הצילו' חייבים שיהיה לנו כיסא שמינית בכנסת בכדי להציל את הישיבות, אם לא היו מכבדים ומתחנפים לרשעים כך, ולא היו לוקחים מהם את כל הכספים שלהם, לא היו צריכים לזעוק 'הצילו'".

עוד סיפר ראש ישיבת בריסק: "מספרים כי היה יהודי בשם ר' חיים מן והמשכיל מיכל פינס, פגש אותו בכותל, ושאל אותו לאיפה הוא הולך, ענה לר' יהושע ליב דיסקין, אמר לו פינס ומה תשמע שתזכה לשבת בסוכותו של לוייתן הרי כבר שמעת את זה ממנו שנה שעברה, כי ככה היה אומר לכולם, אמר לו ר' חיים מן שעדיין הולך ופינס אכן הצטרף אליו, דפקו בדלת של ר' יהושע ליב ור' יהושע ליב פתח את הדלת וראה אותם ואמר לר' חיים שתזכה לשבת בסוכותו של לוייתן, ומי שלא רוצה לשבת שלא ישב שם". המשיך רה''י הגרי''ז ואמר: "מובטחני שאלה הראשי ישיבות עם הזקנים היפים שעושים הכל עבור קצת כסף, הם מכריזים שלא רוצים לשבת בסוכותו של לוויתן ואכן לא יזכו לכך".

"ר' יהושע ליב", הסביר ראש הישיבה: "ישב בכלא בגלל עלילת המשכילים, העסקנים שלחו לו עורך דין לדבר איתו, ור' יהושע ליב התעקש לא להסתכל לו בפנים, כי טען שהוא רשע, כשהגיע לבית משפט אמר העו''ד לשופטים איך תוכלו להאמין שהבן אדם הזה עשה משהו נגד התורה שלו, הרי אפילו עלי שבאתי להציל אותו הוא מתעקש לא להסתכל לי לפנים בגלל שאני רשע, ובגלל זה אכן השופטים שלחו אותו מהכלא הביתה, בזכות שלא הסתכל לעו''ד בפניו כי הוא רשע. התורה אומרת לנו 'משנאיך ה' אשנא' איפה הרגש היהודי לזה?", תהה ראש הישיבה לסיום.