ראש ישיבת 'לנדא' קרע צו גיוס בהקפות השניות

מעמד חריג התרחש במהלך ההקפות השניות בישיבת היכל יצחק "לנדא" בירושלים: ראש הישיבה, הגאון הרב ישראל לנדא, הצטרף לשירת "עוצו עצה" במהלך הריקודים, ובשלב מסוים קרע לגזרים צו גיוס שנשלח לאחד מתלמידי הישיבה.

בתיעוד שפורסם, נראה ראש הישיבה רוקד בשמחת תורה יחד עם תלמידיו, כשהוא אוחז בידו את צו הגיוס וקורע אותו לגזרים, בעוד הבחורים סביבו שרים ורוקדים.

המעמד עורר עניין רב בקרב תלמידי הישיבה. לפי תלמידים, ראש הישיבה לא נהג בעבר להצטרף לשירת "עוצו עצה", והאירוע נתפס כשינוי בולט בהתנהלותו בנושא הגיוס.

בן ישיבה אחרת שראה את התיעוד אמר: "המדינה שברה איתנו את הכלים ועוצרת לומדי תורה אמיתיים ברחובות העיר. שלא יתפלאו שגם אנחנו משנים את הגישה כלפיה".