בעיצומו של חול המועד, טיסת פליי דובאי - מדובאי לתל אביב - כמעט הפכה לאסון לאומי. טייס משנה עומאני תקף את הקברניט ההודי, דקר אותו ודחף את המטוס לצלילה חדה של אלפי מטרים. מאה שבעים וארבעה נוסעים, בהם עשרות ילדים, חשו שהם עומדים למות. ואז קרה מה שרבים מכנים מאז "הנס הגדול".

צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם, בהגשת איצלה כץ, עם השתלשלות הפרטים וגילויי ההתחזקות והאמונה של ניצולי נסיון פיגוע החטיפה בטיסת הבלהות של חברת פליי דובאי.

צדיק גוזר - משה גולדשטיין מקיים

הצלם החסידי המוכר משה גולדשטיין, שרבים מהתיעודים השזורים במעייריב הם פרי עבודתו המקצועית, החליט לעשות מעשה דרמטי, זנח את אפליקציית הוואטסאפ ואת הסמארטפון ועבר לטלפון כשר בעקבות הבטחה מפורשת של האדמו"ר מצאנז לפיה "אפשר לחיות רגוע ולראות שיש ילדים בבית".

הפרטים המלאים וקטע מראיון שהעניק משה גולדשטיין בעקבות המעשה הכביר - מובאים בהרחבה במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

כן ירבה

אלפי חסידי באיאן ששהו ביומיים האחרונים בצלו של האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים זכו לרגע שיא היסטורי במוצאי שמיני עצרת שמחת תורה. בעיצומו של מעמד ההקפות השניות, ניגש מנכ"ל מרכז מוסדות רוז'ין–באיאן, הר"ר בנימין הרשלר, ובישר לאדמו"ר על מהלך אסטרטגי חסר תקדים לחיזוק עמלי התורה.

צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם, עם הפרטים המלאים על הבשורה שתשפיע ישירות על מאזנם הכלכלי של אלפי חסידי באיאן - בזכות תרומתו של נגיד אלמוני - מבכירי קרן עולם התורה.

הושענא שלוש שעות

עשרות תיעודים, סרטונים ועדויות מרגשות הגיעו למערכת במוצאי שמחת תורה תשפ"ז, וציירו תמונה עוצמתית של עם שלם שבוחר בחיים. ההקפות הסוערות, השירה המרטיטה והנפת ספרי התורה בהיכלי הישיבות ובחצרות החסידים בכל רחבי הארץ קיבלו השנה משמעות טעונה וכואבת מאין כמותה, במלאת שלוש שנים בדיוק לטבח שקרע את הלב.

מהדורת 'מעייריב' היא מהדורת החדשות המרכזית של המגזר החרדי. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה - עם כל חדשות המגזר החרדי, מעולם הישיבות ועד חצרות הקודש.