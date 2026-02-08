אמונה בשחקים: שרשרת הניסים בטיסה מדובאי | דרמה בצאנז: הבטח האדמו"ר הובילה להחלטה אמיצה של צלם החסידות משה גולדשטיין | הבשורה של האדמו"ר מבאיאן לאלפי החסידים | עם שלם רקד עם הדמעות: כך נראו ההקפות השניות במלאת 3 שנים לטבח (מעייריב)
בצעד חסר תקדים שמשנה עשורים של פרוטוקולים נוקשים, נאס"א מודיעה: האסטרונאוטים יוכלו לקחת את המצלמות האישיות שלהם אל מעבר לאטמוספירה | האם אנחנו עומדים בפני עידן חדש של "תמונות מהחלל"? ומהו הטוויסט המסתורי שעלול להשאיר את האסטרונאוטים אבודים דיגיטלית? (חדשות בעולם)
סמארטפון
שהוברח מצפון קוריאה חשף את שיטות המעקב
והצנזורה הדיגיטלית של משטר קים ג'ונג
און | המכשיר מצלם
אוטומטית את מסך המשתמש כל חמש דקות ומחליף
מילים אסורות,
כמו סלנג דרום קוריאני,
במונחים רשמיים (חדשות
בעולם)