הנהג אסף אותה טרמפ בהר הרצל בירושלים, וכשהגיעו ליעד סירב להוריד אותה, סגר את הלדתות ושלף סכין חד | האישה הצליחה להימלט תוך כדי נסיעה ולהתגלגל לשיחים, שם הזמינה את כוחות המשטרה | הנהג נתפס ומעצרו הוארך | חשד: מעורב במקרה דומה נוסף (משטרה)
הפרקליטות הגישה הבוקר כתב אישום, כנגד צעיר בן 22 מטייבה, שעל פי האישום, תכנן לחטוף חייל ולהשתמש בחטיפה כקלף מיקוח - שיכפה על מדינת ישראל לסיים את המלחמה, לצורך כך הוא ניסה לגייס שותפים נוספים שיסייעו לו והוא אף ערך אימונים וגלש ברשתות של חמאס | כתב האישום המלא (חדשות בארץ)
צעיר חרדי מירושלים שמטייל בסרי לנקה, נאלץ לקפוץ מהמונית תוך כדי נסיעה, לאחר שהתברר לו כי נהג המונית שמסיע אותו מנסה לחטוף אותו למקום שקט | לאחר שהנהג סירב לתת לו לרדת מהמונית, הצעיר קפץ מהרכב תוך כדי נסיעה וניצל | התקרית התרחשה ליד מחסום של חיילים שבאו לעזרתו ברגע שברח (בעולם)
אירוע חמור התרחש אמש קבוצת מחבלים חמושים ארבה ללוחמים בחאן יונס, וזוהו על-ידי כוחות מאוגדה 36, שהעלו לאוויר כטב"ם ומסוק | המחבלים, ששהו ליד פיר, הבחינו בכלי הטיס ונמלטו לתוואי תת-קרקעי | בצבא אומרים שהתוואי מוכר, וכי המטרה היא לפגוע בו ולסיים את הפעילות באזור (צבא)
במערכת הביטחון מעריכים כי בשבת שעברה סוכל ניסיון חטיפה של 4 לוחמות, כאשר חוליית מחבלים שיצאה פיר ממנהרה ירתה טיל RPG לעבר רכב בו שהו, כך דווח הערב | על פי הדיווח, מי שמנעו את האירוע הקשה הזה, היו לוחמי טנק שפתחו באש תוך 40 שניות ושיבשו את תוכנית המחבלים, שחזרו אל המנהרה וברחו מהמקום (צבא)