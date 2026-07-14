אירוע דרמטי שהחל כחשד לחטיפה על רקע פלילי הסתיים היום (שלישי) בסוף מפתיע: הקורבן אותר בריא ושלם, וחמישה תושבי יבנה נעצרו לחקירה. הפעילות המשטרתית המהירה והמאומצת הובילה לאיתור הגבר תוך זמן קצר מרגע קבלת הדיווח הראשוני.

במהלך שעות אחר הצהריים התקבלה במשטרת מחוז מרכז אינדיקציה ראשונית שהעלתה חשד כבד לאירוע חטיפה ברחבי העיר יבנה. הדיווח, שהתקבל במוקד המשטרה, העיד על מצב דחוף שהצריך תגובה מיידית של כוחות הביטחון.

פעילות מואצת והקפצת כוחות

עם קבלת המידע, שוטרי תחנת יבנה במחוז מרכז פתחו באופן מיידי בחקירה מואצת. הכוחות ביצעו סריקות נרחבות בשטח תוך הפעלת אמצעים ופעולות חקירה מהירות ודחופות. המשטרה הקצתה משאבים רבים לאיתור הקורבן ולזיהוי המעורבים באירוע.

הפעילות המבצעית המהירה נשאה פרי תוך זמן קצר. השוטרים הצליחו לאתר את הקורבן כשהוא בריא ושלם, בעת ששהה יחד עם אחיו. אירועי חטיפה מעוררים חשש רב בקרב כוחות הביטחון, ולכן הטיפול בדיווחים כאלה נעשה בדחיפות מרבית.

מעצרים ופתיחה בחקירה

במקביל לאיתור הקורבן, כוחות המשטרה עצרו ועיכבו לחקירה חמישה חשודים – כולם תושבי יבנה – בחשד למעורבות ישירה בפרשה. החשודים הועברו לתחנת המשטרה המקומית לצורך חקירה מעמיקה.

ממשטרת ישראל נמסר באופן רשמי כי הרקע לכלל האירוע הוא פלילי. נכון לשעה זו, חקירת נסיבות המקרה המלאות נמצאת בעיצומה בתחנת המשטרה, שם נחקרים החשודים במטרה להבין את המניע ואת השתלשלות הדברים המדויקת.