שנים לאחר היעלמותו של סוכן ה־FBI לשעבר רוברט לווינסון באיראן, ארגון הביון האמריקאי מחדש את הקריאה לציבור למסור מידע הנוגע להיעלמותו | משפחתו ניהלה מאבק של יותר מעשור לשובו בשלום, תוך שהיא מאשימה את המשטר האיראני בלכידתו ובכליאתו (מעניין)
מתנגד משטר ששוחרר מהכלא בונצואלה, נחטף לאחר שעות בידי מספר רעולי פנים, כך דיווחה זוכת פרס הנובל מריה קורינה מצ'אדו | שחרור האסירים הפוליטיים מתבצע בהמשך לחטיפת מדורו על ידי ארה"ב | כך הוא נראה בראיון - זמן קצר לפני חטיפתו (בעולם)
פרטים חדשים נחשפים מחטיפת הקצין הבכיר הלבנוני, שלפי דיווחים זרים נחטף על ידי המוסד, לאחר שהתגלה על קשרו בחטיפת הנעדר הישראלי רון ארד | אחיו של החטוף תיאר שוכר מסתורי מאפריקה שתיווך לעסקת מכירה, עד לרגע המכריע בו נחטף הקצין | בתחבולות תעשה לך מלחמה (חדשות, צבא)
יומיים לאחר שחולצה מיריחו, פורסם הערב מה היא סיפרה לחוקרי מחוז ש"י על הרגעים הדרמטיים שעברה עד שחולצה | "כשהגעתי למיקום, קפצו עליי כמה אנשים ואחד מהם איים באקדח", שחזרה | במשטרה מגדירים את האירוע כחמור מאוד, והוא נחקר בשלב זה כפלילי אך ייתכן שיתברר שמדובר באירוע לאומני (משטרה)
ימים בודדים לפני מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס בשמחת תורה, ביצעו מחבלי נוח'בה תרגיל סיכום במסגרתו תרגלו חדירה לעומק שטח ישראל וחטיפתו של השר בן גביר | בתיעוד ממצלמות גוף שפורסם הערב, ניתן לראות מחבל מחופש לבן גביר המובל תחת איומי רובה קלצ'ניקוב אל רכב חטיפה, ובהמשך מועבר לרכב נוסף, במה שנראה כהדמיית חטיפה לעזה | צפו בתיעוד הדרמטי (צבא)
בעוד המתיחות הצבאית בין ארה"ב לוונצואלה הרקיעה שחקים בקריביים, נחשף סיפור ריגול עוצר נשימה: סוכן פדרלי אמריקאי ניסה לגייס את טייסו האישי של ניקולאס מדורו כדי שיחטוף אותו ויסגיר אותו לידי ארה"ב (חדשות בעולם)
הפרקליטות הגישה הבוקר כתב אישום, כנגד צעיר בן 22 מטייבה, שעל פי האישום, תכנן לחטוף חייל ולהשתמש בחטיפה כקלף מיקוח - שיכפה על מדינת ישראל לסיים את המלחמה, לצורך כך הוא ניסה לגייס שותפים נוספים שיסייעו לו והוא אף ערך אימונים וגלש ברשתות של חמאס | כתב האישום המלא (חדשות בארץ)
ראש מחלקת המודיעין של טהרן רבתי הודיע היום על שחרורם של שלושה אזרחים הודים שנחטפו על ידי קבוצת זרים ואותרו בעיר ווראמין, מדרום לטהרן | השלושה התפתו להגיע לטהרן לצורך קבלת ויזות לאוסטרליה, אך "נעלמו עם נחיתתם במדינה" (העולם הערבי)
שוטרי תחנת נשר במשטרת ישראל הצליחו לעצור חשוד בתקיפה חמורה וחשד לחטיפה ביישוב עספיא הדרוזי שבאזור חיפה. על פי החקירה, החשוד הגיע למפעל ותקף במקום קשיש על רקע סכסוף ביניהם. הוא פצע אותו באורח אנוש (בארץ)
רס״ר אברהם אזולאי בן 25 מיצהר, נפל בקרב קשה שהתרחש בדרום רצועת עזה | מתחקיר ראשוני עולה כי במהלך פעילות הכוחות, מחבלים אשר יצאו מתת קרקע ניסו לחטוף את אברהם ז"ל | צה"ל: "לאור הנסיבות הוחלט להעלותו לדרגת רס״ר" (צבא)
אירוע מסוכן וחריג בקנה מידה אירע בשבוע שעבר כאשר תינוק כבן שבועיים נחטף בידי אימו מביה"ח הדסה הר הצופים שבבירה - וחולץ בשלום מחדר בבית מלון ברשות הפלסטינית, בידי מנגנוני הביטחון הפלסטיניים שהשיבו אותו לישראל | האם נעצרה ונחקרה במשטרה (בארץ)
אזרח ישראלי תושב באקה אל גרבייה נחטף על ידי פלסטיני מחברון לשטחי יהודה ושומרון בשל חובות כספיים. הוא שוחרר הלילה על ידי חוטפיו, אחרי שהמשטרה כבר נערכה לאפשרות חילוץ. החשוד נעצר והוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת אישום (משטרה)
משפחתו של החייל החטוף מתן אנגרסט חושפת הערב קטע חדש המתעד את הרגעים הקשים מחטיפתו במהלך טבח שמחת תורה, מתוך תיעודים שנתפסו על-ידי צה"ל | בסרטון החדש נראה מתן כשהוא נחטף מהטנק שלו, מושלך אל עבר ההמון העזתי ומוכה כשהוא מחוסר הכרה | תיעוד קשה לצפייה (צבא)
משקיע מטבעות קריפטוגרפים חטף ועינה איש עסקים איטלקי צעיר, לצורך סחיטה וקבלת הקודים של מטבעות הקריפטו בו החזיק הקרבן | הסיפור המצמרר נחשף בזמן שהנחטף הצליח לברוח לרחוב, ורץ לעבר קצין משטרה - לו סיפר את סיפורו | בדירה התגלו זוועות שהעידו על התופת שעבר האיטלקי הצעיר (בעולם)