אסף רג'ואן בשובו ארצה ( צילום: אבשלום שושני/פלאש90 )

אסף רג'ואן, אחד הישראלים שסייעו להכריע את התוקף במהלך האירוע החריג בטיסת פליי דובאי, פרסם היום (יום ראשון) פוסט אישי מרגש שבו שיתף בתובנה שהתגבשה אצלו רק לאחר שהאירוע הסתיים.

"אני בדרך כלל פחות נוהג לכתוב ברשתות, אבל היום הרגשתי משהו פנימי שבוער בי שאני חייב לשתף אותו עם אנשים נוספים", פתח רג'ואן את הפוסט. "מאז האירוע של מניעת ההשתלטות המחבל על טיסת פליי דובאי, דובר הרבה בתקשורת ונשאלתי פעמים רבות מהם לדעתי הגורמים שהביאו למניעת האסון הנורא". רג'ואן מסר כי אתמול השתתף בקבוצת נוסעים שהתראיינה לערוץ בינלאומי, ותוך כדי שיחה ופירוט של כל נוסע כיצד הוא חווה את הטיסה, הבינו משהו חשוב מאוד. "הבנו שלכל נוסע בטיסה היה תפקיד", הבהיר.

יניב חיון בנתב"ג | צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

לדבריו, התברר כי אחד הנוסעים היה אחראי על התקשורת מול המערך הביטחוני של ישראל, נוסע אחר סיפק נקודה חמה בנייד ודאג להעביר אותה לנוסעים נוספים, נוסעת נוספת ישבה וקראה תהילים, נוסע דאג להעביר חוטי אוזניות לצורך קשירת המחבל, נוסעים דאגו לעדכן היכן ננחת לפי מפת GPS, ונוסעת אוסטרלית הייתה היחידה במטוס שיכלה להוציא שיחות לארץ במדינת אויב - סעודיה.

"וכמובן יניב המדהים, צביקה וטלי המקסימים, שוטה התותח, אור הגבר ועוד חברים נוספים וטובים שנתנו יד", הוסיף רג'ואן. כזכור, ארבעת הגיבורים הישראלים - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - זכו להערכה רבה על פעולתם המהירה והנחושה שמנעה אסון כבד.

רג'ואן ציין כי לא היה לו ספק שאחרי הנס הגדול הזה, הוא מתייצב בשבת בבוקר בבית הכנסת לברכת הגומל. "אני לא אדם דתי. אני מאמין באלוקים בדרכי שלי, ובדרך כלל אני לא מחפש סימנים בכל דבר. אבל היום קרה משהו שהצליח להדהים אותי", כתב.

באופן אקראי לחלוטין, קרא רג'ואן היום בבית הכנסת את פרשת דברים, פרק ל"ג, פסוק כ"ו: "אֵין כָּאֵ-ל יְשֻׁרוּן, רֹכֵב שָׁמַיִם בְּעֶזְרֶךָ, וּבְגַאֲוָתוֹ שְׁחָקִים". "קראתי את הפסוק, עצרתי, והצטמררתי ויחד איתי כל יתר המתפללים שהכירו את הסיפור ושמעו למה אני איתם שם", תיאר.

"אחרי כל מה שקרה בטיסה, אחרי הפחד, אחרי ההסתערות, ואחרי ההבנה כמה דק היה הגבול בין חיים למוות - למצוא את עצמי דווקא מול המילים האלה, 'רוכב שמים בעזרך', היה רגע שקשה לי להסביר", כתב רג'ואן.

הוא הוסיף: "אני לא יודע אם זו השגחה, צירוף מקרים, או פשוט רגע שקיבל עבורי משמעות עמוקה במיוחד. אבל היום, בבית הכנסת, בברכת הגומל, הרגשתי בעיקר דבר אחד: תודה. תודה על החיים. תודה על הנס. ותודה על הזכות לעמוד כאן ולספר עליו".

רג'ואן סיכם את הפוסט במילים: "עם ישראל חי".