מפכ"ל המשטרה הצהיר על שת"פ עם צה"ל - במפלגות החרדיות מגנים | העולם החסידי גועש: אלו השמות הלוהטים להחליף את הנציגים הוותיקים | נתניהו לא מתייאש, בכיר ב'דגל התורה': "מרדף אחרי הרוח" | המסרים והציטוטים מבית הגר"ד לנדו לא מותירים מקום לספק: גוש הימין ז"ל | בן האדמו"ר מתולדות אהרון בירך 'הגומל' בצפת - זו הסיבה (מעייריב)
איתן מור, ששוחרר מהשבי בעזה אחרי שנתיים, בירך ברכת הגומל בבית הכנסת שנבנה לזכותו. אמו אפרת שיתפה ברגע המרגש בפוסט מיוחד: "נזרקו סוכריות, ירדו דמעות וקולו של איתן נשמע. אמנם לא חזק, אבל מרטיט לבבות" (בארץ)
תלמידות "סמינר חיה מושקא - אור חיה" בירושלים השתתפו בערב הודיה מיוחד להודות ולהלל על הניסים הגלויים שחוו | במהלך האירוע התבשרו כי התלמידות תעבורנה בימים הקרובים למשכן זמני עד לסיום עבודות השיפוץ וההרחבה שמתבצעות בימים אלה במבנה שניזוק | צפו בתיעוד (חרדים)
דובר צה"ל התיר לפרסם את דבר נפילתו ברצועת עזה של החייל סמ"ר עידו שמיח | שליח חב"ד בעיר מגוריו סיפר: "עידו בחור צנוע ערכי ונעים הליכות, סיפר על הפעולות שלו ושל חבריו במלחמה, בירך 'הגומל' בבית חב"ד כשיצא מעזה | אמש נפלו שני חיילים נוספים בצפון הרצועה | השם יקום דמם (אקטואליה, ביטחון)