יממה לאחר הנס הגדול שהתרחש בשמי דובאי, הגיע הבוקר (יום חמישי) אחד מארבעת המצילים של המטוס לבית המדרש הגדול של חסידות נדבורנה בבני ברק, על מנת לברך את ברכת הגומל במניין של האדמו"ר מנדבורנה שליט"א.

בעת קריאת התורה, עלה הניצול לתורה בהתרגשות רבה, בירך בקול רם את ברכת "הגומל", והתכבד בהגבהת ספר התורה. מיד עם סיום הברכה, פצח האדמו"ר מנדבורנה שליט"א ברוב רגש בשירה אדירה של "טוב להודות לה'", וכל קהל החסידים הצטרף לשירה סוחפת שהרעידה את היכל בית המדרש.

בסיום תפילת מוסף, התאספו החסידים יחד עם הניצול למסיבת לחיים בסוכת החסידות, שם הודו והללו יחד לבורא עולם על רוב חסדיו ועל הנס הגדול שנעשה.