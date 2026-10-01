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האדמו"ר פצח בשירה

"טוב להודות לה'": מציל הטיסה מדובאי בירך הגומל בנדבורנה

יממה לאחר הנס המטלטל בשמי דובאי, הגיע אחד מארבעת המצילים לבית המדרש של חסידות נדבורנה בבני ברק ובירך בהתרגשות ברכת הגומל • האדמו"ר שליט"א פצח בשירה, והחסידים ערכו מסיבת לחיים בסוכה

היכל בית המדרש הגדול בנדבורנה (צילום: שוקי לרר)

יממה לאחר הנס הגדול שהתרחש בשמי דובאי, הגיע הבוקר (יום חמישי) אחד מארבעת המצילים של המטוס לבית המדרש הגדול של חסידות נדבורנה בבני ברק, על מנת לברך את ברכת הגומל במניין של האדמו"ר מנדבורנה שליט"א.

בעת קריאת התורה, עלה הניצול לתורה בהתרגשות רבה, בירך בקול רם את ברכת "הגומל", והתכבד בהגבהת ספר התורה. מיד עם סיום הברכה, פצח האדמו"ר מנדבורנה שליט"א ברוב רגש בשירה אדירה של "טוב להודות לה'", וכל קהל החסידים הצטרף לשירה סוחפת שהרעידה את היכל בית המדרש.

בסיום תפילת מוסף, התאספו החסידים יחד עם הניצול למסיבת לחיים בסוכת החסידות, שם הודו והללו יחד לבורא עולם על רוב חסדיו ועל הנס הגדול שנעשה.

ברכת הגומלחול המועד סוכותחסידות נדבורנהפיגוע טיסת דובאי

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