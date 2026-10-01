( צילום: שניאור זלמן ליברמן )

התוועדות חסידית מלאת שמחה והתעלות התקיימה השבוע בסוכתו של הרב אור זיו, משליחי חב"ד, במסגרת חגיגות חג הסוכות. האירוע נמשך עד השעות הקטנות של הלילה, כשהמשתתפים שרויים באווירה של דבקות וחיבור.

במהלך הערב הגיעו לסוכה אורחים רבים ואישי ציבור מוכרים, ביניהם יונתן אוריך, ינון מגל, שרון גל, רואי כחלון, עמיחי שיקלי וליאור להב, לצד רבים נוספים שהצטרפו להתוועדות. הרב זיו מקיים קשר שוטף עם חלק ניכר מהמשתתפים לאורך כל השנה, כשהם לומדים אצלו שיעורי חסידות באופן קבוע ומקיימים עמו קשר רוחני מתמשך. האווירה המיוחדת שאפפה את הסוכה, השמחה הגדולה והחיבור העמוק בין המשתתפים נמשכו עד קרוב לשעה שלוש לפנות בוקר, בערב שהיה מלא חיות, תוכן רוחני ושמחת החג.

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( צילום: שניאור זלמן ליברמן )

( צילום: שניאור זלמן ליברמן )

( צילום: שניאור זלמן ליברמן )

( צילום: שניאור זלמן ליברמן )

( צילום: שניאור זלמן ליברמן )

( צילום: שניאור זלמן ליברמן )

( צילום: שניאור זלמן ליברמן )

( צילום: שניאור זלמן ליברמן )