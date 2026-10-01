האדמו"ר מבאיאן ערך את שולחנו הטהור המרכזי לכבוד החג בשילוב שמחת בית השואבה • רגעים מרוממים נרשמו כשאלפי החסידים זימרו את השיר 'טאטאלע קום שוין אהיים' שהלחין הגה"צ רבי דן סגל

האדמו"ר מבאיאן ערך את שולחנו הטהור לכבוד החג בשילוב שמחת בית השואבה. אלפי חסידים זימרו את השיר ' טאטאלע קום שוין אהיים ' ברגעים מרוממים

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