בבלי
רגעים מרוממים בחצר

אלפי חסידים פיזזו בשמחת בית השואבה בבאיאן

האדמו"ר מבאיאן ערך את שולחנו הטהור המרכזי לכבוד החג בשילוב שמחת בית השואבה • רגעים מרוממים נרשמו כשאלפי החסידים זימרו את השיר 'טאטאלע קום שוין אהיים' שהלחין הגה"צ רבי דן סגל

האדמו"ר מבאיאן ערך את שולחנו הטהור לכבוד החג בשילוב שמחת בית השואבה. אלפי חסידים זימרו את השיר 'טאטאלע קום שוין אהיים' ברגעים מרוממים

שמחת בית השואבה בחצר באיאן
שמחת בית השואבה בחצר באיאן| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
האדמו"ר מבאיאןטאטאלע קום שוין אהייםסוכותשמחת בית השואבה
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