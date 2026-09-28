סוכת החזון איש ברחבת בית הכנסת החורבה בירושלים

רבבות עולים לרגל ממלאים בימים אלה את הרובע היהודי בירושלים, זכר למצוות העלייה לרגל בזמן שבית המקדש היה קיים. עבור אלפי המשפחות העושות דרכן מדי יום בימי החג אל הכותל המערבי, הוקמה סוכת החזון איש הגדולה בעולם ברחבת בית הכנסת ההיסטורי החורבה.

הסוכה משתרעת על שטח של 444 מ"ר והיא פתוחה לרווחת הציבור לאורך כל ימי חול המועד. בתוכה הוכנו פינות ישיבה נוחות ומרווחות, עמדות שתייה חמה וקרה לרווחת המבקרים, וכן מתחם ייעודי המותאם במיוחד למשפחות. ההקמה נעשתה על ידי משרד ירושלים ומסורת ישראל יחד עם החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי. השנה נבנתה הסוכה כולה בדקדוק הלכתי לפי שיטת החזון איש, עם סכך חדש ומהודר שהובא במיוחד לצורך כך. הקמת הסוכה ותכנונה נעשו בכוונת הגאון הרב אליהו זילברמן שליט"א, מרבני הרובע היהודי, אשר ליווה בהקפדה יתרה את בניית הסוכה מתחילתה ועד סופה. במקביל לסוכת הענק, נפתחה לציבור הרחב ללא תשלום תצפית חדשה, גדולה ומרווחת, הממוקמת על גג ישיבת הכותל ומשקיפה אל עבר הר הבית ומקום המקדש. מדובר בתצפית ייחודית המאפשרת למאות מבקרים לשהות במקום במקביל, מבלי להמתין בתור, כחלק ממנהגי שלושת הרגלים.

סוכת החזון איש ברחבת בית הכנסת החורבה בירושלים

סוכת החזון איש ברחבת בית הכנסת החורבה בירושלים

סוכת החזון איש ברחבת בית הכנסת החורבה בירושלים

סוכת החזון איש ברחבת בית הכנסת החורבה בירושלים

סוכת החזון איש ברחבת בית הכנסת החורבה בירושלים

סוכת החזון איש ברחבת בית הכנסת החורבה בירושלים

ניתן להגיע לתצפית באמצעות מעלית, כך שכל מבקר יכול להגיע אליה בנוחות והיא נגישה גם לאנשים עם מוגבלות ומשפחות המגיעות עם עגלות ילדים.

סוכת הענק והתצפית פועלים במסגרת מיזם רחב היקף בשם "מועדים למשפחה" של משרד ירושלים ומסורת ישראל. המיזם כולל בתוכו מגוון רחב של אירועים ותכנים: פתיחת בית הכנסת ההיסטורי החורבה לקהל הרחב ללא עלות, סיורים מודרכים המתקיימים מדי חצי שעה ברובע בתי הכהנים, עמדות מים והכוונה הפרושות ברחבי הרובע לנוחות המבקרים, תהלוכות כליזמרים ברחבי הרובע המוסיפות אווירת חג, וכן אירועי שמחת בית השואבה הנערכים לאורך כל ימי המועד.

מנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל, שמעון אלבום, מסר: "הרחבנו השנה את מיזם 'מועדים למשפחה' בהשקעה חסרת תקדים כדי לתת מענה מקיף לכל צרכי רבבות המבקרים ברובע היהודי בירושלים בימי הרגל - מהנגשת התצפית למקום המקדש למשפחות עם עגלות, דרך מתחמי התרעננות ועד להקמת סוכת ענק מהודרת. אנו מזמינים את כלל הציבור לעלות לרגל בנוחות ובשמחה".