מחורבן לגאולה - מסע ארכיאולוגי-היסטורי מרהיב ומרתק: לרגל צום תשעה באב, בו אנו מתאבלים על חורבן הבית, יצא יוסי עבדו למסע מטלטל בין ארבעה בתי הכנסת העתיקים של הרובע היהודי - שנחרבו ונבנו מחדש ומסמלים את עוצמתה של היהדות | במהלך המסע תגלו פינות נסתרות, ממצאים נדירים וסיפורי מצמררים | מיוחד לט' באב (תשעה באב)
הממשלה תדון בנוגע להעברת השליטה בבית הכנסת "תפארת ישראל" ברובע היהודי בירושלים, לידי גורמים חרדים | השר סמוטריץ׳ הודיע שיתנגד: ״לא ניתן יד למחטף של בית כנסת״ | השר וסרלאוף הודיע כי גם 'עוצמה יהודית' תתנגד להעברה (פוליטי)