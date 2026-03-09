שר המשפטים יריב לוין צפוי להתמנות לממלא מקום שר ירושלים ומסורת ישראל לתקופה של שלושה חודשים, לאחר התפטרות מאיר פרוש. לוין יכהן בתפקיד לצד תפקידיו הנוספים, בעוד שר התקשורת שלמה קרעי יופקד על ההיערכות להילולת מירון, בעקבות הסתייגותו של לוין מלקיחת אחריות ישירה על האירוע (פוליטי)
רבבות צועדים מדי חג שבועות, מרחבי ירושלים לעבר שריד בית מקדשנו, כדי לפקוד את המקום הקדוש ביותר לעם היהודי בחג העצרת , במשרד ירושלים ומסורת הקימו כמידי שנה, אוהלי נוחות ברחבי ירושלים לשימוש המתפללים הצועדים | אלו המיקומים של האוהלים שיהיו עם דיילים שישרתו את הציבור (חדשות, חגים)