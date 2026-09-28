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זקן רבני מרוקו חזר לביתו - הראשון לציון הגיע לבקר

זקן רבני מרוקו ורבה הוותיק של בית שמש  יושב בסוכתו ומקבל קהל • הראש"ל הגר"ש עמאר והפוסק הגר"י דבדה כבר ביקרו לברך ולהתברך

הגאון רבי שמעון ביטון שליט"א הבוקר בסוכתו (צילום: באדיבות המצלם)

בשורות טובות מ: זקן רבני מרוקו ורבה הוותיק של העיר, הגאון רבי שמעון ביטון שליט"א, שב למעונו ברחוב הנשיא, לאחר שבשבוע החולף מעד בביתו ונזקק לאשפוז בבית החולים.

הגר"ש ביטון שליט"א, הנחשב לזקן רבני הערים בישראל, מכהן כרב העיר בית שמש זה למעלה מארבעה עשורים. בימים האחרונים שב הרב לביתו, ומצבו ברוך השם טוב. הרב שוהה בצל סוכתו ומקבל קהל.

אמש והבוקר כבר ביקרו בסוכת הרב גדולי הרבנים: הראשון לציון הגר"ש כהן עמאר שליט"א והפוסק הגר"י דבדה שליט"א, שבאו לברך ולהתברך בברכת החג.

הגאון רבי שמעון ביטון שליט"א הבוקר בסוכתו (צילום: באדיבות המצלם)

הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואתו השלימה של הרב שמעון בן מימה, לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.

בית שמשסוכותהרב שמעון ביטוןהרב שלום כהן עמאר

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