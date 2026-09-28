זקן רבני מרוקו ורבה הוותיק של בית שמש יושב בסוכתו ומקבל קהל • הראש"ל הגר"ש עמאר והפוסק הגר"י דבדה כבר ביקרו לברך ולהתברך

הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואתו השלימה של הרב שמעון בן מימה, לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.

הגר"ש ביטון שליט"א, הנחשב לזקן רבני הערים בישראל, מכהן כרב העיר בית שמש זה למעלה מארבעה עשורים. בימים האחרונים שב הרב לביתו, ומצבו ברוך השם טוב. הרב שוהה בצל סוכתו ומקבל קהל.

בשורות טובות מ בית שמש : זקן רבני מרוקו ורבה הוותיק של העיר, הגאון רבי שמעון ביטון שליט"א, שב למעונו ברחוב הנשיא, לאחר שבשבוע החולף מעד בביתו ונזקק לאשפוז בבית החולים.

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