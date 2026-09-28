בשורות טובות מבית שמש: זקן רבני מרוקו ורבה הוותיק של העיר, הגאון רבי שמעון ביטון שליט"א, שב למעונו ברחוב הנשיא, לאחר שבשבוע החולף מעד בביתו ונזקק לאשפוז בבית החולים.
הגר"ש ביטון שליט"א, הנחשב לזקן רבני הערים בישראל, מכהן כרב העיר בית שמש זה למעלה מארבעה עשורים. בימים האחרונים שב הרב לביתו, ומצבו ברוך השם טוב. הרב שוהה בצל סוכתו ומקבל קהל.
אמש והבוקר כבר ביקרו בסוכת הרב גדולי הרבנים: הראשון לציון הגר"ש כהן עמאר שליט"א והפוסק הגר"י דבדה שליט"א, שבאו לברך ולהתברך בברכת החג.
הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואתו השלימה של הרב שמעון בן מימה, לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.
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