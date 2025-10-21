חגי ומועדי תשרי עברו על כלל חסידי ניקלשבורג בהתרוממות הנפש בצילו של מנהיגם הרוחני, האדמו"ר מניקלשבורג במרכז החסידות במונסי ניו יורק | במהלך שמחות בית השואבה פיזז הרבי עם לפידי אש בוערים לזכר המקדש, תוך שהוא מעודד השירה בעוז ובתעצומות | עם סיום עבודת הנענועים נצפה הרבי מנשק בחביבות את ארבעת מינים | בסיום טיש נעילת החג שמחת תורה, ליוו המונים את הרבי לביתו בשירה ובזימרה (חסידים)
תיעוד נעלה מימי חג הסוכות בחצה"ק אנטניא במרכז החסידות בבני ברק, כאשר לאחר עריכת השולחן הטהור בסוכה, נכנס האדמו"ר אל היכל בית מדרשו לשמחת בית השואבה, שם עודד את פרחי החסידים לרקוד לכבוד החג, כשהוא מנעים מעת לעת בדברי תורה כי ה' הטובה עליו (חסידים)
חג הסוכות ויום הושענא רבה נחוגו ברוב ששון אצל האדמו"ר מקוזמיר, במרכז החסידות בבני ברק. החסידים התאספו בהיכל בית המדרש וברחבתו, כדי לשאוב ממחיצתו של הרבי בימים הנשגבים| באחד מלילות חול המועד ערך הרבי את השולחן בסוכה ברחבת בית המדרש, כשהוא משמיע דברי תורה וחיזוק בפני כלל חסידיו. לאחר מכן, נכנס הרבי להשתתף במעמד שמחת בית השואבה המרומם שנערך בהיכל בית המדרש. שם פיזז האדמו"ר שעה ארוכה בריקוד נלהב וסוחף, בניגון המפורסם "יש בורא עולם" (חסידים)
אש בבני ברק! שמחת בית השואבה המסורתית נערכה בחול המועד בבית המדרש לעלוב בעיר, בראש המעמד פיזז רב בית הכנסת, המשפיע הגה"צ רבי חיים יוסף בידרמן אב"ד לעלוב, אליו הצטרף אחיו המשפיע הגה"צ רבי נחמן בידרמן מירושלים. השניים סחפו את הקהל בריקודים סוערים, כשהם אוחזים לפידים בוערים – זכר לשמחת המקדש | הצלם יהודה פרקוביץ מגיש גלריה מרהיבה (חסידים)
בלייקווד התורנית, נרשמו בימי חול המועד סוכות רגעים של התעלות חסידית מיוחדת, כאשר האדמו"ר מסקולען ערך את השולחנות הטהורים ברוב פאר בהשתתפות כלל החסידים | המפתיע היה לראות גם רבים מהציבור שאינו חסידי, שהתקבצו בהמוניהם ופיזזו בעוז על הפארנצעס, תוך שהאדמו"ר מעודד את השירה בעוז ובדבקות (חסידים)
תיעוד ענק משמחת בית השואבה בהיכל ישיבת 'פורת יוסף' בירושלים | ראש הישיבה, הגאון רבי משה צדקה, פיאר את המעמד במשך שעות ארוכות, ולאחר מכן נשא את משא החיזוק המרכזי שסחף את מאות התלמידים בהיכל בית המדרש | צפו בגלריה (עולם הישיבות)
בהיכלה של ישיבת עטרת שלמה בראשון לציון, נערכה שמחת בית השואבה מרכזית בהשתתפות רבבות, עם תזמורת מורחבת | השיא היה בעת שראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין, הקפיץ את הקהל כשנעמד על הבמה ושר | תיעוד מרהיב (עולם הישיבות)
אלפי חסידים ואנשי מעשה, מכל גווני הקשת החסידית, נהרו לשמחת בית השואבה המרכזית בראשות המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שהתקיימה בסוכה של חסידות באיאן בירושלים |המשפיע הצית את הקהל הקדוש בלהט של קדושה ושמחה תוך שהוא מעודד את השירה והריקודים בעוצמה אדירה (חסידים)
במרכז חצה"ק לעלוב בבית שמש התקיימה שמחת בית השואבה בשמחה גדולה כמיטב המסורת העתיקה של החסידות | אלפים נהרו אל היכל בית המדרש כדי להשתתף בשמחת החג, השירה והריקודים סחפו את הקהל כולו | שיאו של המעמד היה כניסתו של האדמו"ר מלעלוב אל רחבת הריקודים, בעיצומה של השמחה, כשהוא אוחז בידיו בשני אבוקות של אור ורקד עמן בלהט במשך דקות ארוכות כפי מנהג אביו, האדמו"ר זצ"ל, "כפי שנהגו בזמן המקדש" (חסידים)
בהיכל בית המדרש של חסידות טאמשוואר חגגו אמש מוצאי שבת קודש - חול המועד סוכות רגעים של התעלות ורגש, כשכלל החסידים התכנסו לחגוג את שמחת בית השואבה המסורתית | האדמו"ר מטאמשוואר ישב על מקומו והשתעשע עם נכדיו הצעירים תוך שהם מביטים אל עבר ריקודי החסידים | בהמשך הסבו כל הקהל לסעודת מלווה מלכה (חסידים)
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.
ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון רבי משה צדקה, הגיע במפתיע לשמחת בית השואבה בחצר הקודש תולדות אהרן | האדמו"ר שהתרגש מהופעתו העניק לו כבוד מיוחד וביקש ממנו לשאת דברים בפני אלפי המשתתפים | בסיום המעמד ליווה האדמו"ר את ראש הישיבה עד לרחובה של עיר (חסידים)
כמדי שנה, נוהרים המוני בית ישראל אל הסוכה המרכזית של חסידות פינסק קרלין בשכונת בית ישראל בירושלים, כדי ליטול חלק ב'טיש' הנעלה של האדמו"ר | בשיאו של אחד מלילות חול המועד, הגיע הטיש לשיא של התרוממות נדירה כאשר הרבי פיזז עם לפידי אש בוערים, האדמו"ר, שהוא כהן מיוחס, רקד בהתלהבות ובדבקות עליונה לזכר שמחת בית השואבה שהתקיימה בבית המקדש, שם היו הכוהנים מפזזים עם לפידי אש בידיהם לאורם של נרות הזהב (חסידים)
כמדי ערב בימי חול המועד, ערך הרבי מתולדות אברהם יצחק את שולחנו הטהור ביד רמה כשהוא מעודד את השירה והזימרה בעוז ובתעצומות | שוקי לרר התפלך אל תוך סוכת החסידות במרכז שכונת מאה שערים, ומגיש תיעוד עוצמתי מהטיש (חסידים)