העימות בין העיתונאי רונן ברגמן למגיש התוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, ינון מגל, הסלים היום (יום רביעי): ברגמן שלח למגל מכתב התראה משפטי חריף, ובו שורת דרישות שעליו למלא בתוך שבעה ימים, אחרת יינקטו נגדו הליכים משפטיים ללא התראה נוספת.

במרכז המחלוקת עומד אייטם ששודר בתוכנית "הפטריוטים". לפי הנטען במכתב ההתראה, מגל הציג את ברגמן כמי שחשף את "מבצע הביפרים" לפני ביצועו, וכך סיכן את המבצע ואת ביטחון המדינה, ואף סייע לאויב במהלך המלחמה.

ברגמן דוחה את הטענות בתוקף ומגדיר את הפרסום כשקרי ומכפיש. במכתב מצוטטים דבריו של מגל בתוכנית, שבהם תיאר את דבריו של ברגמן כ"מבלבל את המוח", "מקשקש" ו"תבהלות". עוד מובאים דבריו: "דיברתי עם סביבתו של נגיד, נתניהו".

לטענת ברגמן, מגל לא פנה אליו לקבלת תגובה לפני שידור האייטם. עוד נטען במכתב כי הפרסום אינו עומד בפני עצמו, אלא מהווה חלק ממסע הכפשה מתמשך שמטרתו לפגוע בשמו ובעבודתו העיתונאית.

רשימת הדרישות שהוצבה בפני מגל כוללת הפסקה מיידית של הפצת האייטם וקטעים ממנו, התחייבות שלא לפרסמם מחדש, והקראת התנצלות מפורשת בפתח התוכנית הקרובה של "הפטריוטים".

בנוסף דורש ברגמן ממגל לפרסם תיקון והתנצלות בכתב ברשתות החברתיות, ולשלם לו פיצוי כספי בסך 50 אלף שקל בתוך שבעה ימים. במכתב הובהר כי אם הדרישות לא ייענו במועד, ברגמן ינקוט הליכים משפטיים מיידיים ללא התראה נוספת.

המכתב נשלח באמצעות עורך הדין עמית מור ממשרד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', ובסיוע חמ"ל דיבה, הפועל לנקיטת אמצעים משפטיים נגד השמצות.