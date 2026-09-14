בית משפט השלום בתל אביב ביטל ביום שני את פסק הדין שחייב את סילבי גנסיה, עובדת משק בית לשעבר במעון ראש הממשלה, לשלם לרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו פיצוי של 100 אלף שקלים. זו הפעם השנייה בתוך פחות משנה שבית המשפט מבטל את פסק הדין בתיק זה.

השופט רונן אילן נעתר לבקשת עורך דינה החדש של גנסיה, עו"ד שאול אידה, ואפשר לה להגיש את סיכומיה. בעקבות ההחלטה, ההליך המשפטי יימשך עד למתן פסק דין מנומק נוסף.

הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה לאחר שגנסיה העלתה טענות חמורות כלפי עורך דינה הקודם, עו"ד אופיר שמשון. לפי טענתה, עורך הדין לא עמד במועדים שנקבעו על ידי בית המשפט ונמנע מהגשת מסמכים נדרשים. בית המשפט קיבל את הטענות ואפשר לה להגיש את סיכומיה באמצעות ייצוג משפטי חדש.

ההחלטה ניתנה בעקבות דיון שהתקיים ביום חמישי שעבר, במהלכו עלתה גם אפשרות לסיים את ההליך המשפטי באמצעות מחיקת התביעה.

עו"ד יוסי כהן, המייצג את שרה נתניהו, מסר במהלך הדיון כי בעבר היו בני הזוג נתניהו מוכנים לשקול מחיקת תביעת לשון הרע נגד גנסיה, בתנאי שזו תמחק את ההליך שהגישה בבית הדין לעבודה. אולם לדבריו, אפשרות זו אינה עומדת כעת על הפרק.

עורך הדין התייחס לחשיבות המשך ההליך המשפטי ואמר כי יש להמשיך בו כדי שעובדים אחרים "יראו וייראו".

התביעה שהגישה רעיית ראש הממשלה נגד גנסיה הוגשה בעקבות פרסומים שלטענתה היוו לשון הרע. במסגרת התביעה דרשה נתניהו פיצוי בסך 400 אלף שקלים, ובפסק הדין שבוטל כעת חויבה גנסיה לשלם לה 100 אלף שקלים.

ההליך המשפטי החל לאחר שגנסיה הגישה בעצמה תביעה בבית הדין לעבודה בירושלים, שבה העלתה טענות להעסקה פוגענית ומתעמרת. כעת, לאחר ביטול פסק הדין, תוכל גנסיה להגיש את סיכומיה ובית המשפט צפוי לתת פסק דין מנומק נוסף בתיק.