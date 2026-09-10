רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, דורשת מאייל גילר פיצוי כספי בסך 5 מיליון שקל, ומזהירה כי אם הדרישה לא תיענה תוגש נגדו תביעה בסכום של 10 מיליון שקל לפחות. הדרישה הועברה במכתב מענה ששלח עורך דינה, אוריאל ניזרי, לעורכי דינו של גילר, בתשובה לפנייתם מ-8 בספטמבר.

המכתב נכתב בעקבות דבריה של נתניהו בריאיון לערוץ 14, שבו התייחסה לפרשת הצתת הפחים. גילר ובאי כוחו דרשו ממנה להתנצל על דבריה, אך עורך דינה דוחה את הדרישה בתוקף. "מרשתי לא תתנצל, לא תסיר דברים ולא תשלם ולו שקל שחוק אחד למרשכם", נכתב במכתב.

לטענת ניזרי, דבריה של נתניהו בריאיון לא היוו לשון הרע, והיא לא הציגה עובדות חדשות אלא הביעה את דעתה על האירועים ואת תחושת האיום שחוותה. "דבריה של מרשתי שיקפו אמת עובדתית צרופה לשיטתה ולדעתה ואין בכתב האישום בכדי לשלול זאת", נכתב במכתב. עוד נטען כי כאשר נתניהו תיארה איום על חייה ועל חיי הקרובים אליה, היא תיארה מציאות מסוכנת שנכפתה עליה.

במכתב מועלות האשמות חריפות נגד גילר ואחרים. לטענת עורך הדין, הם פעלו באופן מתוכנן ומאורגן ליצירת "טבעת אש סביב בית ראש הממשלה", ובהמשך פעלו לשיבוש חקירת המשטרה ולהעלמת ראיות. עוד נטען כי המעשים הביאו לשריפת רכב וכמעט לשריפת בניין מגורים על יושביו. אלה טענות המועלות במכתב מטעם נתניהו.

ניזרי טוען כי הפנייה לנתניהו נועדה להשתיק אותה, וכי היא מקימה לה עילות תביעה בגין לשון הרע. במכתב נמסר גם כי בכוונתה להגיש נגד גילר תביעה אזרחית נגררת לפלילים אם יורשע בהליך הפלילי, בגין הנזקים שלטענתה נגרמו לה.

בסיום המכתב מציב עורך הדין דרישה כספית: אם גילר יעביר לנתניהו 5 מיליון שקל, לא תוגש תביעה. אחרת, הוא מזהיר מפני הליכים משפטיים, ובהם תביעה כספית של לפחות 10 מיליון שקל, לצד הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. המכתב מסתיים בהבהרה: "מכתב התראה נוסף לא ישלח".