הפרשן ישלם: מילה אחת עלתה לו 29 אלף שקל

גיא פלג, ניירת שדה תימן ( צילום: Oren Ben Hakoon, Chaim Goldberg / פלאש 90 )

פסק דין חריג שניתן בבית משפט השלום בראשון לציון מדגים את הגבול הדק שבין פרשנות עיתונאית חופשית לבין הטלת דופי פלילי בשידור חי. השופט שלומי שניידר חייב את הפרשן גיא פלג לשלם סך כולל של 29 אלף שקלים לפעיל הפוליטי רחמים בן יהודה, בעקבות אמירות שנאמרו בשידור רדיו בדצמבר 2022.

הפרשה החלה כאשר פלג התייחס בשידור בתחנת הרדיו 103FM לסרטון שפרסם בן יהודה. במהלך השידור כינה פלג את בן יהודה "עבריין", תוך שהוא מתייחס לתוכן הסרטון. לטענת בן יהודה, הדברים הוצגו באופן מטעה והציגו אותו כמי שמאיים על בנה של התובעת הראשית במשפט נתניהו. יום לאחר השידור, כאשר מאזינה העלתה בפניו את הטענה שכינה את בן יהודה "עבריין", הכחיש פלג זאת תחילה. בהמשך פרסם הבהרה רשמית שבה ציין כי הנחקר לא הורשע בפלילים. אולם ההבהרה לא מנעה את הגשת תביעת לשון הרע שהובילה לפסיקה הנוכחית. דחיית הגנות הפרשן רגל במסילה: 311 אלף שקל פיצוי בבלי | 29.08.26 מצדו של פלג נטען כי המילה "עבריין" לא נועדה לייחס הרשעה פורמלית, אלא לתאר בשפה חופשית ובלתי רשמית התנהגות בריונית ומאיימת. השופט שניידר דחה את הפרשנות הזו מכול וכול. בפסק הדין הודגש כי מעמדו המקצועי של פלג כעיתונאי מוכר הוותיק בתחומי הפלילים והמשפט מעניק לדבריו משקל כבד ו"נופך של בקיאות ואמינות". השופט קבע כי מאזין סביר השומע עיתונאי בכיר מכנה אדם "עבריין" מניח שמדובר בעובדה מדויקת ולא במטאפורה. הפסיקה מדגישה את האחריות המוגברת המוטלת על אנשי תקשורת בעלי מעמד מקצועי, שדבריהם נתפסים כאמינים ומבוססים על ידי הציבור הרחב.

בית המשפט בתל אביב ( צילום: © דוברות הרשות השופטת )

בית המשפט נדרש גם להתרחשויות מאוחרות יותר, ובראשן העובדה כי בן יהודה עצמו הורשע בשנת 2025 בשתי עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש. השופט פסק כי הרשעות מאוחרות אלו אינן יכולות להכשיר בדיעבד את האמירות של פלג במועד שבו נאמרו, שכן אמיתות הפרסום נבחנת אך ורק לפי המציאות שהתקיימה בעת פרסומו.

בנוסף, נדחתה גם הגנת תום הלב. השופט ציין כי פלג בחר שלא לפנות לבן יהודה טרם השידור כדי לקבל את תגובתו, צעד שהיה יכול למנוע את המחלוקת כולה. העדר פנייה מקדימה לבירור העובדות נתפס כחוסר זהירות מקצועית.

שיקולים בקביעת הפיצוי

בבואו לפסוק את גובה הפיצוי, לקח השופט שניידר בחשבון גם נסיבות שהקלו במעט על משקל ההפרה. בין היתר נשקלו דימויו הציבורי של בן יהודה, פרסומים ביקורתיים שהפיץ נגד פלג עצמו, ההבהרה שפרסם הפרשן לאחר השידור, והעובדה שבמועד הפרסום כבר התנהלו נגד בן יהודה תיקים פליליים.

בסופו של דבר, חויב פלג לשלם לבן יהודה פיצוי בסך 18 אלף שקל, בתוספת 11 אלף שקל עבור הוצאות משפט ושכר טרחה, ובסך הכול 29 אלף שקל. יחד עם זאת, בית המשפט בחר שלא להורות על פרסומו של מכתב התנצלות רשמי, עקב חלוף הזמן והתנהלות הצדדים מאז אותו שידור סוער.

הפסיקה מצטרפת לשורה של תביעות לשון הרע שהוגשו בשנים האחרונות נגד אנשי תקשורת ופעילים פוליטיים. רק לפני מספר חודשים הפסיד בן יהודה עצמו בתביעת לשון הרע שהגיש נגדו האלוף במיל' ישראל זיו, וחויב בתשלום 160 אלף שקלים. הפסיקה הנוכחית מדגימה כי בתי המשפט בוחנים בקפידה את האיזון בין חופש הביטוי לבין הגנה על השם הטוב, תוך התחשבות במעמדו המקצועי של המפרסם ובנסיבות הספציפיות של כל מקרה.