החיידר והאחריות:  המלחמה בחרמות ואלימות בכיתה

ילדי תללמוד תורה | המחשה בלבד ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

תלמיד שב מדי יום מהחיידר כשהוא שבור ומותש. בהפסקות הוא ספוג קללות והשפלות, ולעיתים הדברים מגיעים אף למכות ופגיעה גופנית. ההורים פונים שוב ושוב למחנך, ליועץ ולהנהלה – אך המערכת נמנעת מטיפול אמיתי וממשיכה בשגרה.

מאחורי דלתות החיידרים והמוסדות החינוכיים מתרחשת מציאות כואבת המעלה שאלה חשובה: מהי האחריות המשפטית של מי שאמונים על שלומם של ילדינו?

ילדים קוטפים פירות ( צילום: א.ל )