מאות תושבים חרדים התכנסו ביום שני האחרון לעצרת תפילה ומחאה בשכונת קריית יובל בירושלים, בעקבות החלטת עיריית ירושלים לפתוח בית ספר תיכון ממלכתי חדש בשכונה. העצרת התקיימה בסמוך למקום שבו אמור להיפתח בית הספר, לאחר שרבני השכונה קראו לתושבים להגיע ולהשמיע את מחאתם.

בראש הקוראים לעצרת עמדו הגאון הרב צבי וידר, רב השכונה, הגאון הרב סעדיה אלפון והגאון הרב ישעיה ארואץ. העצרת נפתחה באמירת פרקי תהילים, כאשר המשתתפים ביקשו מהשם יתברך שיסייע בידם לשמור על הצביון הרוחני של השכונה.

מנחה העצרת פתח את דבריו בציינו: "באנו להתריע ולזעוק כנגד אותם גורמים ידועים המנסים להפריע, לרמוס ולהצר את גבולות הקדושה, ולהתפלל לה' להעביר מאיתנו את המפריעים".

הגאון הרב וידר נשא דברים והתייחס לשינוי שעברה השכונה בשנים האחרונות, עם התרחבות משמעותית של מוסדות תורה וחינוך חרדיים. לדבריו, למרות ההתפתחות החיובית, ישנם גורמים המבקשים לפגוע בצביון החרדי: "מנסים לקבץ מכל רחבי העיר נערים ונערות כנגד פתחם של בתי הכנסיות".

הרב הדגיש כי המאבק יתנהל הן במישור המעשי והן במישור הרוחני: "אנו באים בדורון, תפילה ומלחמה. נמשיך להיאבק על קדושתו של המקום ולהשמיע את זעקתנו".

בסיום העצרת הודיעו הרבנים על מספר צעדים מעשיים. הם הכריזו על יציאה למאבק ציבורי ומשפטי, שבמרכזו הגשת עתירה מנהלית נגד עיריית ירושלים. העתירה תטען לפגיעה בזכויות הציבור החרדי ובתלמידי מוסדות החינוך בשכונה.

במקביל קראו הרבנים לכלל התושבים להתחזק בענייני קדושה ותפילה, כחלק ממאמץ רוחני נוסף לשמירה על אופי השכונה.

מבחינת הרבנים והתושבים, עצרת זו מסמנת את פתיחתו של מאבק מתמשך על צביונה של קריית יובל, שכונה שהפכה ברובה לחרדית בשנים האחרונות.

עיריית ירושלים לא השיבה לפניות לקבלת תגובה.