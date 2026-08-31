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מאות מבני עולם התורה נאספו אמש (יום ראשון) לעצרת מחאה מול שערי כלא 10, בעקבות מעצרו של בחור הישיבה ישראל גוחפי מבני ברק, שנשלח למאסר בשל לימודו בישיבה.

העצרת נערכה בהשתתפות רבנים, חברי מועצת חכמי התורה וראשי ישיבות, לאחר קריאה חריגה ודרמטית שפורסמה בחתימה משותפת של זקן מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה וחבר המועצה הגאון רבי שלמה מחפוד. הגאון רבי שבתי לוי, ראש מוסדות 'הליכות משה' ומראשי העצרת (שאורגנה ע"י הפלג הירושלמי), נשא דברים חריפים במהלך העצרת והתייחס למצב הביטחוני ולשאלת ההרתעה. "איפה כוח ההרתעה של צה"ל?!" שאל הגר"ש לוי. "יש מטוסים, יש מבצעים, יש טילים מדויקים, יש מודיעין, יש אמ"ן, יש מוסד, יש הכל. אבל אין כוח הרתעה. עושים מאיתנו צחוק". היועמ"שית אסרה לקיים את כנס ההנצחה למרן – וזו תגובת משרד הדתות דוד קליין | 27.08.26 מנהיגי התורה בארה"ב אצל טראמפ בבלי | 29.08.26 הרב המשיך והתייחס למצב מול ארגוני הטרור ואיראן: "הנה, חיזבאללה מתעצם, גם חמאס מתעצם, איראן מתעצמת, צוחקים על כולנו. זרקו טילים בלי סוף, ואין שום השפעה. מיליונים בלי סוף, ואין שום השפעה". בסיום דבריו קרא הגר"ש לוי להתחזקות רוחנית בחודש אלול: "הלוואי וכולם יחזרו בתשובה".

הגר"ש מחפוד בעצרת - צילום: קובי ישראל הגר"ש מחפוד בעצרת | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:41

חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד נשא דברים מנהמת הלב, וציין כי "זה לא חדש. שבעים ושמונה שנים המדינה נלחמת עם כל דבר של קדושה. אבל הגזירות האחרונות עלו על כולן".

הגר"ש מחפוד המשיך בחריפות: "הם בנו את המדינה רק להרוס יהדות. הם לא רוצים באמת חיילים, הם לא רוצים אותם בצבא, הם לא מעניינים אותם בחורי הישיבות שהם בישיבות. מה מעניין אותם? לעקור את היהדות מעם ישראל!".

בסיום דבריו הדגיש הרב: "הם יודעים, עם ישראל אין עם ישראל עם אלא בתורתו. התורה היא חיינו, ולא יכולים להזיז אותנו כמלא נימה".