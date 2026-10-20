מהומה בשיכון ה׳ בבני ברק - צילום: ישראל דוידוב מהומה בשיכון ה׳ בבני ברק | צילום: צילום: ישראל דוידוב 10 10 0:00 / 0:24

מהומה קשה פרצה הבוקר (יום ג׳) בשכונת שיכון ה׳ בבני ברק, כאשר פקחי הרשות לאכיפה במקרקעין, הכפופה למשרד לביטחון לאומי, בליווי פועלים וכוחות משטרה, הגיעו לרחוב לוין מרישא והחלו להרוס את בית ההוראה של הגאון רבי משה נידאם – מקום שבו התקיימה הוראה והדרכה במשך 35 שנה.

הפעולה, שהחלה בסביבות השעה 8:00 בבוקר, בוצעה על רקע טענות לבנייה בלתי חוקית. ההריסה עוררה זעזוע בקרב תושבי השכונה, ועשרות מתפללים שהיו באמצע תפילת שחרית בבית המדרש המרכזי הסמוך יצאו למקום למחות. במהלך העימותים שהתפתחו בין התושבים לכוחות המשטרה, נפגע הגאון רבי משה נידאם ונזקק לטיפול רפואי ראשוני במקום. נסיבות הפגיעה והטענות בנוגע להתנהלות השוטרים טעונות בירור.

עימותים בשיכון ה׳ בבני ברק - צילום: ישראל דוידוב עימותים בשיכון ה׳ בבני ברק | צילום: צילום: ישראל דוידוב 10 10 0:00 / 0:31

בעקבות האירועים הגיע למקום רבה של בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון שליט"א, יחד עם סגן ראש העיר ויו"ר סיעת ש"ס שלמה אלחרר. הרב בן שמעון מחה בחריפות על ההריסה וזעק: "מחללים את כבוד התורה!"

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הפעולה בוצעה בידי גורמי האכיפה במקרקעין, לצד גורמים הנדסיים בעירייה, על רקע הטענות לבנייה בלתי חוקית. הריסת בית ההוראה שפעל במשך עשרות שנים, והעימותים שהתפתחו בעקבותיה, עוררו זעם בקרב תושבים ונציגים חרדים בעיר.

יצוין כי בחודשים האחרונים מתקיימת פעילות אכיפה מוגברת של הרשות לאכיפה במקרקעין ברחבי הארץ. לקראת חג הסוכות, הרשות פעלה למניעת הקמת מרפסות וקונסטרוקציות לא חוקיות, תוך הבהרה כי הפעילות אינה מכוונת נגד סוכות ארעיות אלא נגד תוספות בנייה המחייבות היתר.

בבני ברק עצמה מתמודדים בימים אלה עם משבר ניקיון חמור, כאשר המשנה לראש העיר עקיבא שטרן דורש סמכויות ניהוליות מלאות לניהול מערך הניקיון ומתריע על מצב שהוא לדבריו "חילול השם".