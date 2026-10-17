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בקשת סיוע דחופה

נער בן 14 נעלם בבני ברק – המשטרה פונה לציבור

נתנאל מלכה נעדר מאתמול; המשטרה פרסמה תיאור מפורט וקוראת לכל מי שיודע על מקומו להתקשר למוקד 100

תמונת הנעדר (צילום: דוברות משטרת ישראל)

משטרת ישראל פרסמה מוצאי שבת בקשה דחופה לסיוע הציבור באיתור נער בן 14 שנעלם ב. מדובר בנתנאל מלכה, תושב העיר, שאבד הקשר עמו מאתמול.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הנער נעדר מאתמול, ומאז לא הצליחה משפחתו ליצור עמו קשר. המשטרה פרסמה תיאור מפורט של הנעדר כדי לסייע באיתורו המהיר.

תיאור הנעדר: מבנה גוף רזה, עיניים חומות, גוון עור שחום, שיער שחור עם פאות. תיאור הלבוש אינו ידוע.

המשטרה קוראת לכל מי שיודע על מקום הימצאו של נתנאל מלכה להתקשר מיד למוקד 100 של משטרת ישראל.

בשבועות האחרונים פרסמה המשטרה מספר הודעות על נעדרים בסיכון. ביניהם יהודה ספרקה בן 24 מירושלים, שנראה לאחרונה ברחוב שערי חסד ביולי האחרון. במקרה זה ציינה המשטרה כי ייתכן שהנעדר נסע לאזור הצפון, בדגש על טבריה והר מירון. בנוסף, בחודש ספטמבר פרסמה המשטרה הודעה על גלעד יוסף בן 26 מראשון לציון, שנראה לאחרונה בשעות הערב סמוך לרחוב יהודה הלוי בעיר. במקביל דווח אז על ילד חרדי בן 6 שנעלם באיזור מושב עגור, אך הוא אותר בריא ושלם.

נעדריםבני ברקמשטרת ישראל

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