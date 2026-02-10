חדשות האוכל

בזמן שאתם מחכים שהתנור יתחמם, השכנים שלכם כבר סיימו להגיש שניצלים קריספיים וניקו את המטבח בנגיבת מגבון אחת. האם אתם תקועים עם המכשיר הלא נכון שגוזל מכם זמן יקר, או שאתם פשוט לא יודעים איך להשתמש בו? יצאנו לבדוק מי באמת המלך של המטבח היהודי, וגילינו הבדל אחד קריטי שיחסוך לכם אלפי שקלים ועשרות שעות עבודה (אוכל, מאמע)
הם מכונים "הזהב של המדבר", אבל האם ידעתם שמאחורי המתיקות התמימה שלהם מסתתרת פצצת אנרגיה שיכולה להזניק את הבריאות שלכם - או להרוס את הדיאטה אם תעשו טעות אחת קטנה? גילינו בדיוק כמה תמרים אתם צריכים לאכול כדי ליהנות מהסגולות הרפואיות שלהם, ואספנו עבורכם חמישה מתכונים נועזים, ממילוי בשר כבש ברוטב רימונים ועד קינוחי שוקולד מושחתים, שיוכיחו לכם שכל מה שחשבתם על התמר עומד להשתנות מהקצה אל הקצה (אוכל ומתכונים)
שכחו מכל מה שידעתם על הכנת פירה או סלט תפוחי אדמה: הטריק הגאוני הזה, שנהפך לפופולארי במטבחים ברחבי העולם, יגרום לכם לזרוק את הקולפן לפח ולהוריד את הקליפה בתנועת משיכה אחת חלקה | הנה הסוד שיהפוך את המטלה הכי שנואה במטבח לרגע קליל (מאמע, אוכל)
המקפיא הוא הרבה יותר מבית קברות לפיצות קפואות וקוביות קרח. עבור הבשלן הביתי החכם, מדובר במכונת זמן שתשמור על טריות, תחסוך מאות שקלים בשנה ותקצר את זמן ההכנה של ארוחת הערב בחצי. אבל רגע לפני שאתם דוחפים הכל למגירה - לא כל חומר גלם שורד את ה"קיפאון העמוק" | יצאנו לבדוק מהם המאכלים שמומלץ להחזיק בפריזר, ומהו המיתוס שעלול להסתיים במפח נפש קולינרי (אוכל, מאמע)
מכירים את זה שנשאר לכם סיר מלא באורז לבן ואורירי מאתמול? עבור רובנו, מדובר בפתרון המושלם לארוחת צהריים מהירה ביום למחרת. כל מה שצריך זה שתי דקות במיקרוגל, קצת רוטב, ואנחנו מסודרים. אבל מה אם היינו אומרים לכם שהסכנה האמיתית לא נמצאת בחימום עצמו, אלא דווקא בדרך שבה שמרתם את האורז לפני כן? (אוכל, בריאות)
כל חובב מתוק יודע: להמיס שוקולד זה אמנות. יותר מדי חום - והוא הופך לגרגרי אפר קשים ולא לאותו מרקם קרמי וחלק שממלא את הפה בשמחה. פחות מדי - והשוקולד נשאר עם גושים לא אחידים. אז איך עושים את זה בדיוק נכון, בלי סיכון לשריפה? הנה כל הסודות של המקצוענים (אוכל)
השעון מתקתק, הילדים צריכים לצאת לגן - ואז זה מגיע: “אני לא רוצה כריך!”. מכירים את הדרמה הזאת? אתם לא לבד. תופעת ה"לא לחם" הופכת כל בוקר לשדה קרב קטן - אבל עם כמה טריקים פשוטים, אפשר להפוך את ארוחת העשר למשהו שילדים באמת יאכלו (אוכל, ילדים)
כולנו מכירים את הרגע הזה: עומדים במטבח, סכין ביד, בצל על הקרש ותוך שניות העיניים מתחילות לשרוף, הדמעות זולגות והופכות אותנו לשחקנים בסצנה דרמטית שלא ביקשנו. אבל למה זה קורה, והאם באמת אפשר למנוע את זה?