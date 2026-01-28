מחקר חדש של המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט חושף תמונה עגומה על מצבה של הצומח המקומי בגינות הפרטיות בארץ: מרבית הצמחייה שאנו מטפחים מגיעה ממזרח אסיה, אמריקה ואפריקה | החוקרים מדגישים כי מדובר בהחמצה סביבתית ותרבותית - וקוראים לעודד גינון ישראלי המבוסס על צמחי בר (סביבה)
המשרד להגנת הסביבה הציג את התוכנית האסטרטגית למניעת זיהום חוצה גבולות ברחבי יהודה ושומרון והסביבה | "יו"ש היא לא החצר הסביבתית האחורית של ישראל. לא נסבול עוד מציאות של טרור סביבתי. נוביל אכיפה נחושה" (בארץ)
מחקר חדש חושף כי שינויי האקלים גרמו ליערות הגשם הטרופיים בקווינסלנד לעבור מהיותם "ריאות ירוקות" של כדור הארץ למקור פליטת פחמן - תופעה חסרת תקדים שמעמידה בספק את יכולתם של יערות העולם לבלום את ההתחממות הגלובלית (בריאות)
חוקרים מאוניברסיטת מישיגן פיתחו שיטה חדשנית להפוך פסולת בקבוקי פלסטיק למרכיבי אנרגיה עתירי ביצועים, בתהליך שפותח אופקים חדשים למיחזור, מסייע להקטנת פסולת ומוזיל את ייצור רכיבי האגירה | טכנולוגיה זו צפויה לשנות את מגמות ניהול הפסולת והתעשייה הפתרונות האנרגטיים בעשור הקרוב (בעולם)
גל של גילויים מבהילים באנטרקטיקה חושף מעל ל-40 מוקדי דליפה חדשים של גז מתאן - פי עשרות מהמוכר עד כה | לפי המומחים, הנתון מעיד על שינוי דרמטי ובלתי צפוי בדינמיקת הפליטות באחד האזורים הרגישים בכדור-הארץ | צוות החוקרים ייצא בקרוב למסע חפירות דחוף בניסיון למפות ולהבין את גודל הסכנה - בעוד הקרח באנטרקטיקה ממשיך להיעלם במהירות מעוררת דאגה (בעולם)
התכה מהירה של קרקעות פרמאפרוסט בקטבים משחררת תגובת שרשרת כימית שמזהמת את נהרות אלסקה במתכות רעילות וחומצה, עם השלכות חמורות לדגה, לקהילות הילידיות ולמערכת האקולוגית כולה | תהליך שמתרחש במהירות, מותיר כתמים כתומים במים והורס מהיסוד אזורים שנחשבו עד כה לבלתי נגועים והמדענים מזהירים: "אין דרך חזרה" (בעולם)
מחקר חדש מגלה כי זחלי עש הדונג, מזיקים המוכרים לכוורנים, מסוגלים לפרק פלסטיק מסוג פוליאתילן - תגלית שעשויה לסלול את הדרך לפיתוח טכנולוגיות ביולוגיות חדשות להתמודדות עם משבר הפלסטיק העולמי (איכות הסביבה)