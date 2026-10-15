בעיצומה של מערכת הבחירות הסוערת, הגיע הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף לכנס פעילים מרכזי של תנועת ש״ס בעיר אשדוד. מעל הבמה השמיע הגר״י יוסף מתקפה חריפה ויוצאת דופן נגד ראש מוסדות ״כאייל תערוג״ בירושלים, הרב אייל עמרמי, כשהוא מאשים אותו ב״כפיות טובה״ ומפרט בפומבי חשבון תקציבי מוגדר: ״הרב ארוש דיבר איתו שיוציא סרטון תמיכה בש״ס והוא לא רצה, איזו כפיות טובה זאת, ש״ס נתנו לך מעל 40 מיליון להקמת המוסדות״.

ההצהרה הותירה רבים במערכת הפוליטית והתורנית תחת תהייה: כיצד מנהיגה הרוחני של תנועה מצהיר על העברת עשרות מיליונים למוסד תורני, בעוד דוחות העמותה הרשמיים של ״כאייל תערוג״ באתר גיידסטאר מציגים מחזורים שנתיים צנועים של מאות אלפי שקלים בודדים בלבד?

בדיקה חושפת את המנגנון התקציבי הנסתר: הכסף לא עבר כצ׳ק לחשבון העמותה של המוסדות. מדובר בניתוב פוליטי מאסיבי של ״תקציבים בלתי רגילים״ (תב״ר) ותקציבי פיתוח של עיריית ירושלים ומשרד החינוך, שיועדו כולם להקמת קמפוס החינוך והמרכז הרוחני המפואר של הרשת ברחוב חיים מרינוב 10 בשכונת הר חומה.

שנת תשע"ט: יריית הפתיחה – ה-20 מיליון של אברהם בצלאל

הסיפור התקציבי שמאחורי הקמפוס התחיל ביוני 2019. חודשים ספורים לאחר שנכנס לתפקידו כסגן ראש עיריית ירושלים ומחזיק תיק חינוך חרדי מטעם ש״ס, קיים אברהם בצלאל סיור רשמי ומתוקשר בשטח המיועד של מוסדות ״כאייל תערוג״ בהר חומה.

במהלך הסיור ובפרוטוקולים המוניציפליים של אותה תקופה, אושר תב״ר (תקציב בלתי רגיל) ייעודי לפיתוח ובניית מבנה הקבע של תלמוד התורה בסך של 20,000,000 ש״ח. הכסף הזה נצבע עבור שלד המבנה, מרחבים מוגנים וחדרי כיתות האם של בית הספר היסודי (הכולל כ-15 כיתות לימוד). בדיווחים מאותו סיור תועד ראש המוסדות הרב עמרמי כשהוא מודה לבצלאל באופן אישי: ״ידכם רב לכם בפיתוח ושכלול מוסדות התורה בירושלים. זכות זו תעמוד לכם״.

שנת תש"ף: הדרמה ההנדסית ותקציבי החירום

ההליך המואץ לאכלס את המבנים במהירות הוביל לדרמה הנדסית קשה שנחשפה בתקשורת ביוני 2020. מינהל החינוך החרדי בעיריית ירושלים (מנח״ח), שהיה תחת השפעה ישירה של נציגי המפלגה, קידם את הבנייה במסלולים מואצים וללא השלמת מלוא היתרי הבנייה כחוק.

התוצאה הייתה מבהילה: קיר תמך מאסיבי במתחם ההררי של הר חומה החל לשקוע, והיווה סכנה בטיחותית מיידית לחיי התלמידים, דבר שהוביל להוצאת צו סגירה מהנדס למקום. כדי למנוע את קריסת הפרויקט, נציגי התנועה בעירייה פעלו להזרמת תקציבי פיתוח נוספים ותקציבי חירום עירוניים, שנאמדו בכ-5,000,000 ש״ח, אשר הופנו לביצוע עבודות הנדסיות מורכבות לייצוב הקרקע, בניית קירות תמך חדשים והכשרת המבנה מחדש בצורה בטוחה.

שנות תשפ"א-תשפ"ב: ההתרחבות לאשכול הגנים והגמרים

קמפוס חינוך אינו מורכב רק מבית ספר יסודי. בשלבים הבאים של הפרויקט, במהלך השנים 2021 ו-2022, דחפו נציגי ש״ס בוועדות הכספים העירוניות את השלב הבא של הקמפוס ברחוב חיים מרינוב: הקמת אשכול גני ילדים חדיש הכולל 4 כיתות גן, לצד עבודות גמר, פיתוח חצרות משחקים ומגרש ספורט רחב ידיים המתפרס על פני כ-2,500 מ״ר.

עלויות ההקמה, הפיתוח וההצטיידות של חטיבת הגנים והשטחים הציבוריים הללו נאמדו בכ-15,000,000 ש״ח נוספים, שמומנו גם הם מתקציבי הפיתוח הציבוריים של העירייה ומשרד החינוך בזכות התיעדוף הפוליטי.

אלול תשפ"ב: חנוכת הבית והאכלוס המלא

הפרויקט המשולב הגיע לנקודת הסיום לקראת שנת הלימודים תשפ״ג. ראש העיר ירושלים משה ליאון, יחד עם צמרת נציגי ש״ס המקומית, הגיעו לגזור את הסרט בסיור חגיגי בקמפוס המפואר והמושלם, כאשר תקציב ההפעלה השוטף שלו (הזרמת שכר מורים ותפעול) עומד על מיליוני שקלים בשנה, המנוהלים ברובם דרך רשת החינוך ״בני יוסף״ המזוהה עם ש״ס.

תגובת הרב עמרמי: ״מותר להתנגד״

בעקבות הסערה הציבורית, שבר ראש המוסדות הרב עמרמי שתיקה והוציא סרטון תגובה רשמי ונוקב, שבו הוא משיב במישרין להאשמות ומסביר את עמדתו. ״התקשר אלי השבוע איזה שר אחד מהממשלה, אמר לי בבקשה תעזור לנו בבחירות וזה. אמרתי לו את האמת, אני לא יכול. אתם לא הולכים עם התורה של הבעל שם טוב״, אמר הרב עמרמי בסרטון.

״התורה של הבעל שם טוב מלמדת משהו אחר ממה שאתם מתנהגים. בבקשה, תכניסו את התורה של הבעל שם טוב למצע שלכם, אני הולך לעבוד לכם מהיום עד הבחירות. אני מחלק פתקים שלכם ברחוב. אבל תכניסו את התורה של הבעל שם טוב. לא שונאים אף אחד! לא מבזים אף אחד! מתנגדים – מותר להתנגד, אבל לא שונא אף אחד. אוהבים את כולם״, הוסיף.

הרב עמרמי סיים את דבריו בחזון אופטימי: ״היום, עוד הרבנים בבני ברק לא גילו את זה, אבל הם יגלו את זה בסוף, בטוח. כשהם יגלו את זה – הכל ישתנה. הכל ישתנה! לא יהיה שנאות, לא יהיה להדיר אנשים, לא יהיה זה ספרדי זה אשכנזי זה חילוני״.