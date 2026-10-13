בעולם היהודי מציינים הערב ומחר את יום פטירתו של מנהיג עולם התורה ועדות המזרח מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, שנפטר בג' במר חשוון תשע"ד - לפני 13 שנים בדיוק. למרות ביטול אירוע ההילולה המרכזי בהוראת היועמ"שית, הציבור הישראלי מצביע ברגליים והמונים פקדו כבר את קברו ביממה החולפת כשהשיא כמובן עוד לפנינו. בנו של מרן, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, הקדים את העליה לציון בשל המלצות גורמי ביטחון שחששו מהעומס הרב.

במקביל, הראשון לציון והרב הראשי הספרדי המכהן הגאון רבי דוד יוסף, ניצל את אירוע פתיחת המבחנים לרבנות שנערך אתמול, כדי להזכיר את מורשתו של אביו: "כשאנחנו מסתכלים על מסכת החיים של אבי מורי עטרת ראשי" הוא אמר, "הנושא שהיה חשוב לו יותר מהכל זה לימוד הלכה. ולא סתם ללמוד הלכה, אלא ללמוד הלכה בעיון עם המקורות, על פי מרן הבית יוסף".

בתוך כך, יושב ראש ש"ס אריה דרעי, העניק ראיון מיוחד לפרשן הפוליטי ישי כהן, במהלכו הוא העלה זכרונות וחשף חשיפות מעניינות מפגישות שהיו לו עם מרן פוסק הדור.

כל הפרטים מהילולת מרן זצוק"ל, העדות המדהימה של יו"ר ש"ס אריה דרעי על הרגעים הדרמטיים של בחירת הראש"ל הגר"י יוסף והעליה לציון בבית העלמין בסנהדריה - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

שטארק ופרוש לא נחים

תפנית דרמטית וחסרת תקדים בתוככי אגודת ישראל שהולכת ומשנה את פניה במערכת הבחירות הנוכחית: חסידות ויז'ניץ מרכז – שזוהתה במשך עשרות שנים כבת ברית אוטומטית ובלתי נפרדת של הסיעה המרכזית והסיעה המאוחדת בהובלת חסידות גור – שוברת את הכלים וחותמת על ברית פוליטית חדשה ומפתיעה עם הציר של 'שלומי אמונים' וחסידות בעלזא - חומת תורת ישראל.

מי שעומד מאחורי המפץ הפוליטי החדש באגודה, הוא הח"כ המיועד מטעם בעלזא, אליקים שטארק, הגיע לביקור אצל האדמו"ר מויז'ניץ מרכז. הביקור חתם שבועות ארוכים של מגעים אינטנסיביים ופגישות ליליות בין שליחו של בן האדמו"ר מבעלזא הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח - אליקים שטארק, לבין שלמה גרינברגר, יו"ר הוועד הפוליטי של ויז'ניץ מרכז.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל הפרטים על הדרמה הפוליטית, ההשלכות על מערכת הבחירות הנוכחית ועל זו המוניציפלית שתגיע בעוד שנים לא רבות.

התגייס מרצון - ונעצר על עריקות

בזמן שכלא 10 חוזר להתמלא באסירים חרדים שנעצרים בשל היותם בני תורה, מסתבר שבכלא הצבאי יש מקום גם לאסירים חרדים מתוך שורות הצבא. כתבנו חיים רוזנבוים חשף היום את השתלשלות העניינים שהובילו למעצרו של חסיד שבחר להתגייס - אבל זה לא מנע ממנו את הישיבה בכלא הצבאי.

הסיפור המלא ותגובת צה"ל - מופיעים בהרחבה במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

השוק המרגש בעולם

תיעוד שמגיע מלייקווד שבניו ג'רזי מצליח לעורר רגש בעולם היהודי כולו ובעולם התורה בפרט. אלפים אלפים של אברכים ובחורים שפתחו את זמן חורף בראש חודש חשוון, התגודדו מחוץ להיכל הישיבה במה שמכונה בעולם התורה שוק חברותות.

הצלם אלי קובין, שעקר בשנה האחרונה את מגוריו לארה"ב, תיעד את המחזות המרהיבים ומגיש גלריה ותיעוד מיוחד מבית המדרש הענק בלייקווד לאתר בבלי.

מהדורת מעייריב מביאה עבורכם את כל חדשות המגזר החרדי ועולם התורה. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.