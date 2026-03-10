בשורות מרגשות לאחר שבוע של תפילות: הבחור מרדכי זעליג בן בלימא, שנפצע באורח אנוש בתאונה הטרגית שגבתה את חיי חברו אלי שפנסקי ז"ל, התעורר לאחר ניתוח מורכב • הרופאים מביעים שביעות רצון מהשיפור במצבו • כזכור, השניים היו בדרכם חזור מנסיעת חסד כשהתנגשו במשאית בתאונה מחרידה (חרדים)
אלפי בחורי ישיבה התכנסו לאירוע נגד ה-AI; ראשי הישיבות נאמו | הלם בבני ברק: צו הסגירה לפוניבז' הקטנה - הפתרון הזמני של הבחורים | הסיפור המצמרר מאחורי הלידה שהסעירה את המגזר החרדי | סוף טוב: סיקור נרחב ממסע החילוץ של עשרות הצעירים האמריקנים | שאגת הארי היום ה-11: יומן מלחמה והתחקיר הצה"לי על הפגיעה באזור בית שמש (מעייריב)
מעמד אדיר נערך בעיר התורה לייקווד שבארה"ב: אלפי בחורי ישיבות גדולות התכנסו לעצרת חיזוק והתעוררות נגד פגעי הטכנולוגיה והבינה המלאכותית • גדולי ראשי הישיבות נשאו דברים חוצבים • בשיא המעמד הופיע האדמו"ר מסקולען לייקווד ועבר לפני הקהל לקבלת עול מלכות שמים | צפו בתיעוד (חרדים)
בלייקווד נערך השבוע דינר מפואר לטובת החזקת 'כולל באבוב', בביתו של הנגיד ר' דניאל ראטבערג | במהלך הדינר הופיע בהדרו, האדמו"ר מבאבוב, שנשא מדברות קודשו וחיזק את ידי התומכים בעמלי התורה | בסיום המשא עברו הנגידים להתברך ולקבל כוסית 'לחיים' מידי הרבי, ולאחר מכן זכו הנוכחים להתפלל תפילת מנחה יחד עם האדמו"ר (חסידים)
משלחת עסקני ארגון 'חמד' מלייקווד הגיעה לביקור נדיר במעון הקודש של האדמו"ר מצאנז, וכן במרכז הרפואי צאנז ע"ש לניאדו | הרבי פרס את משנת אביו בעל ה'שפע חיים' זי"ע, התווה את דרכי ההקמה המעשית של בית החולים החדש, והפתיע באבחנה נדירה על המצוקות הנפשיות של הדור: "אנשים מפתחים ציפיות שאינן תואמות את מקומם האמיתי" | סיקור נרחב (חרדים)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מסאדיגורה בקרב מאות חסידיו המתגוררים בארה"ב | החסידים זכו להתחמם לאורו של האדמו"ר בימים נעלים שהיו עבורם כימי חג | האדמו"ר מסקולען נועד ביחידות עם האדמו"ר והעניק קוויטל כאחד החסידים | ראש הישיבה הגאון רבי ירוחם אולשין העניק לאדמו"ר סדרת ספריו תוך שהוא כותב הקדשה אישית בתוך הספר| צפו בתיעוד ענק ממסע הקודש (חסידים)
הלילה, המפלגה הרפובליקנית רשמה הפסד גם בניו ג'רזי, שם הובס המושל ג'ק צ'יאטראלי הרפובליקני למתמודדת הדמוקרטית | במהלך של הרגע האחרון, קרא הנשיא טראמפ ללומדי הישיבה "בית מדרש גבוה" בלייקווד לצאת לקלפיות ולהצביע עבור המושל המכהן, אך לבסוף כאמור הוא הובס (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פנה אתמול באופן אישי לקהילה החרדית בלייקווד ובניו ג'רזי כולה, והזכיר את הניצחון שלו בבחירות בעיר החרדית "עם 90%" לטובת טראמפ | הנשיא ביקש מהחרדים במדינה ומ"תלמידי הישיבה" להצביע עבור המועמד הרפובליקני (בעולם)
ביקור הוד ערך השבוע האדמו"ר מסאטמר, בעיר התורה לייקווד, לשם הגיע לנחם אבלים אצל הנגיד רבי מרדכי בארהאנד, על פטירת בנו החשוב רבי נפתלי משה ז"ל, הרבי ניחם את האבלים שעה ארוכה, ובפרט את הילדים הצעירים והאלמנה תחי' | משם הגיע האדמו"ר לתפילת מנחה בהיכל בית מדרשו בעיר, ולאחר מכן למעמד קביעת מזוזות בחנות הבשר החדשה שתחת השגחתו המהודרת | צפו בתיעוד (חסידים)
הגאון הצדיק רבי מיכאל בורנשטיין, מחבר סדרת הספרים 'בית שער', מבקר בימים אלו בניו ג'רזי שבארה"ב | בשבת האחרונה חנך בית הכנסת החדש של קהילת 'ניימארק' | במהלך ימי הביקור מוסר הגה"צ שיעורים ומקבל קהל עם קודש לעצה ולברכה | צפו בתיעוד (חרדים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מסאטמר בקרב קהילתו הק' בלייקווד • האדמו"ר הופיע לתפילת שחרית עם תלמידי התלמוד תורה, בהמשך התקיימה במקום מסיבת חומש, והתלמידים זכו לשמוע דברות קודש, ולקבל ספר ויקרא מידי הקודש • במהלך היום קבע האדמו"ר מזוזה בפתח חנות הבשר החדש בעיר, העומדת תחת השגחתו המהודרת • צפו בתיעוד (חסידים)
בית המדרש נראה כמו כל ישיבה מצוינת בארץ ישראל, קול התורה נשמע ברמה. הלהט של לימוד התורה, של השקלא וטריא, המראה של מאות לומדי תורה שקועים בעמלה של תורה, הנה הנס ששמעתי עליו עומד לפני במלוא קומתו, באמריקה החומרית, יש ישיבה בה לומדים בטהרה בשקיעות עצומה | הגאון רבי שלמה ליפשיץ ביקר בישיבת לייקווד על שלל בתי המדרש שבה, דמע וחזר נפעם כדי לספר את עוצמתה של התורה (עולם הישיבות)
בסימפוזיון שנערך עם ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר במסעו בלוס אנג'לס, עלתה
השאלה כיצד יש לנהוג בבן שסוטה מן הדרך | ראש הישיבה נחרץ: "אוהבים, מתפללים,
ובעיקר – צריך להמעיט בערך ההישגיות" | וגם, בשל אילוצי לו''ז של הנשיא טראמפ, הביקור המתוכנן לא יתקיים בנסיעה הזו | כל הפרטים (חסידים)