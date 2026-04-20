בשורות טובות ומעודדות מגיעות מבית החולים בניו ג'רזי, הבחור מרדכי זעליג בן בלימא, פצוע התאונה הקשה שזעזעה את לייקווד והעולם היהודי בתחילת שבוע שעבר, התעורר ומתקשר עם סביבתו. לאחר שבוע שבו היה שרוי במצב קריטי וזקוק לרחמי שמיים מרובים, הרופאים מביעים אופטימיות זהירה ואומרים כי חל שיפור משמעותי במצבו.

כזכור, כפי שדווח ב'כיכר השבת', הטרגדיה הקשה התרחשה בשעות הבוקר המוקדמות של יום ראשון שעבר. שני בחורי ישיבה היו בדרכם חזרה מפילדלפיה לאחר נסיעת חסד שבה התגייסו לעזור לזולת. במהלך הנסיעה בדרום המדינה, הרכב שבו נסעו התנגש בעוצמה קטלנית במשאית.

בתאונה המחרידה נהרג במקום הבחור אלי שפנסקי ז"ל מלייקווד, בן 18 בלבד. מותו היכה בהלם את הקהילה היהודית המקומית, ועסקנים פעלו במשך שעות מול הרשויות כדי להבטיח את השמירה על כבוד המת.

חברו לנסיעה, מרדכי זעליג, פונה במצב אנוש למרכז טראומה מקומי. במהלך הימים האחרונים עבר סדרה של טיפולים רפואיים מורכבים בניסיון לייצב את מצבו. ביום שישי האחרון עבר ניתוח קריטי שמוגדר כעת כהצלחה גדולה. זמן קצר לאחר הניתוח פקח הבחור את עיניו והחל להגיב לסובבים אותו, לשמחתם העצומה של בני המשפחה והחברים שקרעו שערי שמיים עבורו.

למרות הבשורות המעודדות, הדרך לשיקום מלא עודנה ארוכה. הציבור נקרא להמשיך ולהעתיר בתפילה עבור הבחור מרדכי זעליג בן בלימא לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.