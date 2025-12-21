בשורות מרגשות לאחר שבוע של תפילות: הבחור מרדכי זעליג בן בלימא, שנפצע באורח אנוש בתאונה הטרגית שגבתה את חיי חברו אלי שפנסקי ז"ל, התעורר לאחר ניתוח מורכב • הרופאים מביעים שביעות רצון מהשיפור במצבו • כזכור, השניים היו בדרכם חזור מנסיעת חסד כשהתנגשו במשאית בתאונה מחרידה (חרדים)
צפו בתיעוד ממעמד לחיים בליווי שירות ותשבחות שהתקיים במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך בעקבות נס תחיית המתים של רופא ידוע מהר נוף שקם לתחייה לפני כשנתיים לאחר ברכה וגזירת רב נדירה | יצוייין כי נס תחיית המתים כבר התרחש לפני כשנתיים, אך בתקופה האחרונה התאושש החולה יותר ויותר, וכך הגיע למעונו של הפוסק להודות על הברכה וגזירת מלך שהעניק לו | צפו בתיעוד (חרדים)