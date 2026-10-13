סגן ראש מועצת שומרון, דוידי בן ציון, הודיע הערב (שלישי) על פרישתו מרשימת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר. בן ציון, ששובץ במקום השמיני ברשימה, הסביר את הצעד בחשש מאיבוד מנדטים לגוש הימין בעקבות סקרים המציבים את המפלגה מתחת לאחוז החסימה. "אסור לשרוף קולות של בוחרים", מסר.

מאחורי הקלעים מתברר כי הפרישה מגיעה בשיאו של מכבש לחצים שמפעילה סביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו על המפלגות הקטנות בימין. לפי גורמים במערכת הפוליטית, שלוחיו של נתניהו מגבירים את הלחץ ולא בוחלים באמצעים: שלטי חוצות ממוקדים נתלו באזורי המגורים של מתמודדים בולטים ממפלגתו של וינטר, כולל בתחנת האוטובוס שבה נוסעים ילדיו של בן ציון עצמו. במקביל, למועמדים אחרים ברשימה הוצעו בימים האחרונים תפקידים עתידיים באמצעות מתווכים ושליחים.

מיד לאחר ההודעה, יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' פרסם הודעת תמיכה פומבית בבן ציון וקרא למועמדים נוספים לעשות כמוהו. "אני מבקש לברך את חברי רס"ן במיל' דוידי בן ציון על צעד אמיץ ולא קל של אחריות לאומית", כתב סמוטריץ'. "הערב דוידי מגלה אומץ לב אזרחי, לוקח אחריות ופועל להצלת מדינת ישראל מאובדן שלטון המחנה הלאומי ומעליית השמאל בשל זריקת קולות מתחת לאחוז החסימה".

סמוטריץ' ניצל את ההזדמנות כדי להפעיל לחץ ישיר על יו"ר המפלגה ועל גורמים נוספים: "אני קורא לעופר וינטר, שגילה במשך שנים רבות אומץ לב צבאי, לגלות אף הוא אומץ לב אזרחי, לעשות את הצעד הנכון והמתבקש לנוכח שורת הסקרים בהם הוא אינו עובר את אחוז החסימה ולהודיע על פרישה. אני קורא לעו"ד ערן בן ערן וללי דרעי – אתם אנשי המחנה הלאומי. קחו אחריות ולכו בדרכו של דוידי. לא מהמרים על ביטחון ישראל!".

הבקשה הסודית של אוריך הדהימה את החוקרים בבלי | 12.10.26

במקביל ללחצים על וינטר, בליכוד מנסים להביא גם לפרישתה של מפלגת "נעם". למועמדי המפלגה הועברו מסרים ורמיזות לפיהם אם יתמידו בריצה, הם "לא ימצאו אוזן קשבת בממשלה הבאה".

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב: אני מחזק את דוידי בן ציון על החלטתו החשובה לפרוש ממפלגתו של וינטר לאחר שהבין שהריצה של וינטר מסכנת את גוש הימין, ותוביל להקמת ממשלת שמאל של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן, בנט והמפלגות הערביות. אני קורא לשאר חברי הרשימה לנהוג באופן דומה כדי להבטיח את ניצחון הימין.

ממפלגת עמך ישראל נמסר: דוידי יקר, אוהבים אותך. צר לנו על הלחצים, האיומים וההתנכלות לילדים ולמשפחה שנאלצת לעבור על ידי גורמים שפשוט לא מוכנים שייכנסו כוחות חדשים ונקיים לפוליטיקה הישראלית. לא כל אחד יכול לעמוד בלחצים פסולים ובזויים כפי שהיו עליך ועל משפחתך. תודה על המסע המשותף.