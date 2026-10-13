האסטרונאוטית הצרפתייה סופי אדנו נחתה בחזרה על כדור הארץ לאחר שהייה של 235 ימים בתחנת החלל הבינלאומית, ובכך קבעה שיא אירופי חדש לשהייה רצופה בחלל. אדנו, שהמריאה למשימה הבינלאומית באמצע חודש פברואר השנה, ביצעה במהלך תקופת שהותה שלוש הליכות חלל, וכעת היא שוהה במרכז אימונים בקלן שבגרמניה לצורך תהליך שיקום פיזיולוגי מורכב.

במסיבת עיתונאים שקיימה מגרמניה שיתפה אדנו את רגעי החזרה הדרמטיים דרך האטמוספירה בתוך קפסולת קרו דראגון של חברת SpaceX.

במהלך הירידה נחשפה הקפסולה לטמפרטורות של כ-1,600 מעלות צלזיוס, והאטה ממהירות של 27,000 קילומטר לשעה ל-800 קילומטר לשעה. "הכניסה החוזרת לאטמוספירה, זה משהו!" סיפרה אדנו. "אנחנו בקפסולה, חגורים היטב למכונות שלנו ומרגישים את המנועים של הדראגון מורידים את אפוגי המסלול ומתחילים את הירידה האטמוספירית. הקפסולה מסתובבת, ושם מתחילים לראות ויזואלית הבזקי אור כתום דרך החלון".

האסטרונאוטית הוסיפה ותיארה את התחושות הפיזיולוגיות הקשות במהלך השלב הקריטי של הנחיתה. "זה מאוד מרשים. יש הרגשה כאילו פיל יושב על חלק גופנו העליון. הייתה לי הרגשה שכאשר אשאף אוויר במלואו, אשבור את הצלעות", שיתפה. "פשוט התרכזתי בנשימה שלי. זו הייתה המשימה העיקרית: פשוט לנשום!".

לאחר ניתוק תקשורת שנמשך שבע דקות, נפתחו המצנחים והקפסולה נחתה במימי האוקיינוס השקט מול חופי קליפורניה. הצוות חולץ מלב ים באמצעות ספינה ומסוק. "ברמה התחושתית, זה היה די אינטנסיבי. כשהמסוק נכנס לריחוף, אמרתי לעצמי: 'סוף סוף! נגמרו הגלים'", אמרה בחיוך והוסיפה: "אני יותר טייסת מאשר אשת ים".

כעת עוברת אדנו סדרת אימונים ובדיקות רפואיות שמטרתן להתגבר על אובדן צפיפות עצם ומסת שריר שנגרמו מהשהייה הממושכת בתנאי חוסר כבידה. בשבוע הבא היא צפויה לעבור מבחני שיווי משקל ויכולות מוטוריות. "לפי שעה, ההתאוששות מתקדמת טוב מאוד", סיכמה אדנו, "הלוואי שזה יימשך!".

השיא האירופי שהשיגה אדנו מצטרף לשורה של הישגים בתחום חקר החלל. בשנים האחרונות נאס"א ושותפותיה הבינלאומיות מקדמות משימות ממושכות בתחנת החלל הבינלאומית, תוך מחקר מתמשך של השפעות השהייה הממושכת בחלל על גוף האדם. הנתונים שנאספים ממשימות כאלו חיוניים לתכנון משימות עתידיות לירח ולמאדים.