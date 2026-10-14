הרימונים שנמצאו בארגז שנרכש בטקסס ( צילום: משטרת אוסטין )

תושב טקסס שבארצות הברית התכוון לרכוש ארגז במכירת עיזבון – ולא שיער מה מחכה לו בפנים. כאשר פתח את הארגז בביתו, גילה בתוכו שישה רימונים חיים ממלחמת העולם השנייה, בני כ-80 שנה.

בעקבות הגילוי הדרמטי הוזעקו למקום כוחות משטרה וחבלנים. השוטרים שהגיעו לזירה באוסטין פינו את האזור והרחיקו את השכנים, עד להגעת המומחים לטיפול בחומרי נפץ. החבלנים שבדקו את הרימונים באמצעות צילומי רנטגן קבעו כי מדובר ברימוני רסס אמריקניים שנראו במצב טוב יחסית, וכי הם ככל הנראה עדיין פעילים. הם ביצעו פעולות מיוחדות לנטרול הסכנה.

חבלנים בזירה ( צילום: משטרת אוסטין )

משטרת אוסטין מסרה כי "הטיפול בחומרי נפץ בני 80 שנה, שמידת יציבותם אינה ידועה, הוא עבודה מסוכנת ומדויקת", ושיבחה את מקצועיות החבלנים שטיפלו באירוע.

במשטרה הבהירו כי לא בוצעה עבירה פלילית במקרה זה וכי לא נפתחה חקירה. עם זאת, הם הפנו אזהרה לציבור: "אם אתם נתקלים בתחמושת צבאית ישנה, גם אם אתם חושבים שהיא אינה פעילה, אל תיגעו בה ואל תזיזו אותה. התקשרו למוקד החירום ותנו למומחים לטפל בה".