מטוסי קרב אמריקאיים במפרץ הפרסי ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

רשת אל-ערביה חשפה כי כוחות צבא ארצות הברית קיבלו פקודות מפורשות להיערך למתקפה צבאית רחבת היקף נגד איראן. על פי מקור צבאי אמריקאי שאישר את הפרטים לרשת, ב-4 באוקטובר נותרו הכוחות בכוננות מלאה עד חצות שעון ארה"ב, והמתינו עד שעות הבוקר המוקדמות של יום שני לקבלת האישור הסופי לפתיחה באש.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל ברצינות רבה לשגר את המכה הצבאית כבר באותו הלילה, אך קיבל החלטה דרמטית לדחות את התקיפה ברגע האחרון ולהעניק חלון הזדמנויות אחרון של מספר שבועות לדיפלומטיה – תוך הבהרה חד-משמעית כי הטווח מוגבל עד לאחר בחירות האמצע.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

במקביל ללחץ הכלכלי והפיננסי החנוק המופעל על המשטר בטהרן, הלחץ הגדול ביותר על מקבלי ההחלטות האיראניים נובע מהמוכנות הצבאית האמריקאית המאיימת. מקורות צבאיים אישרו כי במהלך הקיץ השלימו הכוחות האמריקאיים הליך התחמשות נרחב, החליפו אלפי טילים ששימשו בעבר לתקיפת אתרים איראניים או ליירוט מתקפות, והזרימו תחמושת מתקדמת שהפכה אותם למוכנים יותר מתמיד. עקב אחר בחור ישיבה והתנפל עליו אריה לוי | 08.10.26 צבא ארצות הברית שלח בשבועות האחרונים שתי סוללות נוספות של מערכת ההגנה האווירית פטריוט למפרץ הפרסי. סוללה אחת נשלחה לסעודיה כדי להגן על מתקן נפט מרכזי, וסוללה נוספת נשלחה לקטאר להגנה על מתקן גז טבעי. המהלך מגיע על רקע רצון ארצות הברית להרגיע את שתי בעלות הברית ולהבהיר כי תגן על מתקני האנרגיה המרכזיים שלהן במקרה שהנשיא טראמפ יחליט לחדש את הלחימה הנרחבת נגד איראן.

נושאת מטוסים אמריקאית במפרץ הפרסי מול איראן ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

בתחילת חודש אוגוסט, כאשר טראמפ שקל לפתוח במתקפה רחבת היקף שכללה תקיפות נגד תשתיות אנרגיה איראניות, מנהיגי סעודיה וקטאר הפעילו עליו לחץ שלא לעשות זאת. הם הביעו חשש כבד שאיראן תגיב בתקיפת מתקני הנפט והגז הטבעי שלהן. בכירים אמריקנים מסרו כי הפניות הללו היו סיבה מרכזית לכך שטראמפ החליט שלא לתקוף ובמקום זאת לעבור למסע של לחץ כלכלי.

הלחץ הצבאי והכלכלי, לצד מאמצי תיווך קדחתניים מצד קטאר שהעבירה מסרים מבהירים כי טראמפ נחוש להשיג פתרון בכל מחיר, הם שהובילו את האיראנים להיכנס לראשונה למשא ומתן רציני וישיר מול וושינגטון. פחות מיממה לאחר הפגישה הספונטנית בניו יורק בין נציגים איראנים לאמריקנים, נחשפו פרטים חדשים על האופן שבו התנהלו המגעים מאחורי הקלעים בשולי עצרת האו"ם.

הפגישה, שהתקיימה ביום שבו הטיל נשיא ארצות הברית איומים חריפים על טהרן, נמשכה שלוש שעות תמימות והוגדרה בהמשך על ידי הבית הלבן כ"פורייה" במיוחד. במפגש הרגיש לקחו חלק שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י ושליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית לעניינים אלו סטיב ויטקוף, שני אישים שטוו קשרים אישיים למדי ברקע המלחמה הבלתי פוסקת.

סטיב ויטקוף, השליח המיוחד של טראמפ לעניינים איראניים ( צילום: הבית הלבן )

בשל הנתק המדיני המוחלט בין המדינות, הצדדים לא ישבו סביב שולחן אחד ולא קיימו שיחה ישירה פנים אל פנים, אלא ניהלו משא ומתן עקיף וממושך באמצעות דיפלומטים קטרים ששימשו כמתווכים רשמיים ודאגו להעביר את המסרים, התנאים והעמדות בין שתי המשלחות לאורך כל שעות היום, תוך שהם עוברים מחדר לחדר לצורך העברת המסרים.

במקביל, כוחות פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) חידשו ב-14 ביולי את המצור האמריקאי על כל הספינות הנכנסות לנמלים איראניים או יוצאות מהם. במהלך שלושה חודשים של אכיפה קפדנית, הושבתו ארבע ספינות מסחריות ו-135 ספינות נאלצו לשנות את מסלולן ולחזור על עקבותיהן. בנוסף, באותה תקופה השמידו כוחות ארה"ב 10 מכליות הקשורות לרשת הצללים של משמרות המהפכה האסלאמית, רשת המגלגלת מיליארדי דולרים.