חיל הים האמריקני מזניק את רכש טילי ה-PAC-3 MSE לקראת 2027 בשל עיכובים בייצור. על פי Naval News, הפנטגון אישר תקציב עתק לחימוש המשחתות, על רקע המערכה מול איראן והצורך הדחוף במלאי מיירטים קריטי לסיבוב הבא | המסר לאיראן ברור (תקיפה והגנה)
שווייץ מאיימת לבטל רכש מערכות פטריוט ב-2 מיליארד פרנק לאחר שארה"ב תעדפה את אוקראינה על חשבונה. בצעד חריג, האמריקאים "גנבו" תקציב מעסקת מטוסי ה-F-35 כדי לכסות חובות. כעת, האירופאים מחשבים מסלול מחדש לעבר עצמאות ביטחונית (בעולם)
מתקפת טילים וכטב"מים רוסית מסיבית פגעה ב־25 אתרי אנרגיה ברחבי אוקראינה, וגרמה להשבתות חשמל נרחבות ולמותם של שבעה בני אדם | מיליונים נותרו ללא חשמל | זלנסקי האשים את פוטין ב"מלחמה היברידית באירופה" וקרא לנאט"ו לספק מערכות פטריוט נוספות (בעולם)
בנוסף לסוללות הפטריוט שארה"ב צפויה לשלוח לאוקראינה, מתברר כי טראמפ מתכנן לשלוח לאוקראינה גם נשק התקפי תוצרת ארה"ב שישולם גם הוא על ידי האיחוד האירופי | המהלך הדרמטי שצפוי לצאת לפועל כבר בקרוב מהווה שינוי חד בתפיסתו של טראמפ בכל הנוגע למלחמת רוסיה-אוקראינה (בעולם)
הנשיא טראמפ התייחס הלילה לשחרור החטופים קיפאון במשא ומתן ואמר בתשובה לשאלות כתבים עם נחיתתו בוושינגטון כי "אנו מקיימים שיחות לגבי עזה ואני מלא תקווה שנסדר את זה בשבוע הקרוב" | טראמפ התייחס אף למלחמה באוקראינה והבטיח לשלוח סוללות פטריוט "שחיוניות להגנה על אוקראינה" (בעולם)