הגיבור אלי כהן הי"ד לפני הוצאתו להורג - צילום: כיכר השבת הגיבור אלי כהן הי"ד לפני הוצאתו להורג | צילום: צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 1:40

עדות היסטורית מרתקת מספקת הצצה נדירה לאחת מפרשיות הריגול המפורסמות ביותר: סעיד ג'אוויש, קצין מודיעין סורי לשעבר שהתמחה במודיעין אותות והיה זה שפיענח ואיתר את השידורים החשאיים שנשלחו מדירתו של אלי כהן הי"ד בלב דמשק, חושף כעת עדויות ראשוניות על לכידתו של איש המוסד, חקירתו והחלטות גורמי הביטחון הסוריים בליל הוצאתו להורג.

בריאיון מפורט לאתר Al Majalla, מתאר ג'אוויש – כיום אדם מבוגר עם ראייה לקויה – כיצד שירת בפלוגת הקשר 134 והיה חלק מצוות של שישה אנשי מודיעין שהתכנסו בליל ה-18 במאי 1965, שעות ספורות לפני שכהן הי"ד נתלה בכיכר מרכזית בדמשק. מטרת הדיון הלילי במשרדו של עדנאן טיארה, ראש ענף ישראל במודיעין הסוריי, הייתה לקבוע את מקום קבורתו המדויק של המרגל הישראלי. "היה ברור לכולנו שישראל תעשה הכל בבוא היום כדי לאתר את השרידים ולהשיבם אליה," העיד ג'אוויש, וחשף כי טיארה הציע לקבור את כהן הי"ד ממש בכניסה לאחד ממחנות הצבא המאובטחים באופן קבוע – כדי שהקבר יהיה תחת שמירה רציפה ללא צורך במנגנון אבטחה נפרד.

איש המודיעין הסורי בריאיון ( צילום: צילום מסך )

ההצעה אושרה, ולמחרת נקבר כהן הי"ד מחוץ לאותו בסיס צבאי – מקום שבו, להערכתו של ג'אוויש, נמצאת גופתו עד היום.

מעבר לתיאור מבצע המעקב והחשיפה של ציוד הריגול הישראלי ברמת הגולן, התייחס ג'אוויש בפירוט לתעלומת שעון היד המפורסם של כהן הי"ד. השעון נלקח ממנו במהלך החקירות הקשות, ושנים לאחר מכן, כשג'אוויש עסק במסחר באיחוד האמירויות, פגש במקרה ברחוב את החוקר של כהן הי"ד והופתע לגלות כי הוא עדיין עונד את השעון המקורי – עדכון שהעביר בזמנו ישירות לראש לשכת הביטחון הלאומי הסורי, עלי ממלוק.

ג'אוויש אף חשף התפתחות דרמטית מהשנתיים האחרונות, לפיה המוסד הישראלי הצליח – באמצעות מתווכים ובהסכמה שקטה של דמשק – להשיג את כל המסמכים והמברקים המפוענחים מתיקו החסוי של כהן הי"ד. במקביל, הוא מנקה כעת מאשמה את איש העסקים מאג'ד שייח' אל-ארד שנשפט למאסר עולם, וטוען כי זה לא ידע דבר על משימתו האמיתית של המרגל הישראלי.