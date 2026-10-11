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הסלמה במפרץ הפרסי

12 הרוגים בתקיפת החות'ים על ריאד • אזרח אמריקני נהרג

נמל התעופה הבינלאומי בבירת סעודיה הותקף • מזכיר המדינה האמריקני: "זלזול בוטה בחיי אזרחים חפים מפשע" • טיל בליסטי נוסף יורט מעל מחוז אל-ח'ארג'

מורדי החות'ים | בן סלמאן (צילום: רשתות ערביות - שאטרסטוק)

לפחות 12 בני אדם נהרגו ו-310 נוספים נפצעו במתקפה שביצעו המורדים החות'ים מתימן על נמל התעופה הבינלאומי בריאד, בירת סעודיה. התקיפה גרמה להרס נרחב במקום, והפצועים פונו לבתי החולים באזור.

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אישר כי אזרח ארצות הברית נמנה עם ההרוגים. רוביו פרסם גינוי חריף ואמר כי המתקפה "מעידה על זלזול בוטה בחיי אזרחים חפים מפשע". בהצהרתו הדגיש כי "על מתקפות כאלו להיפסק מיד".

במקביל לתקיפת נמל התעופה, הקואליציה הצבאית בהובלת סעודיה הודיעה כי מערכות ההגנה האווירית של הממלכה זיהו ויירטו טיל בליסטי נוסף ששוגר מתימן לעבר מחוז אל-ח'ארג' שבסעודיה.

התקיפה מתרחשת על רקע מתיחות מתמשכת באזור. על פי דיווחים שפורסמו לאחרונה, הצי הבריטי מסר כי טהראן הגבירה את הפגיעה בכלי שיט באזור מצר הורמוז - לפחות 10 כלי שיט נפגעו במהלך השבוע האחרון באמצעות טילים וכטב"מים.

בחודשים האחרונים מתגלעת מחלוקת בצמרת ההנהגה הסעודית בשאלת אופן התגובה הראוי למתקפות החות'ים. על פי דיווח שפורסם בעבר, שר החוץ הסעודי פייסל בן פרחאן דוחף לכיוון מתון ולפתרון דיפלומטי מול החות'ים, בעוד שר ההגנה הסעודי ח'אלד בן סלמאן דורש לצאת במהלך צבאי נחרץ.

בן סלמאן סבור כי הפסקת אש בעיתוי הנוכחי תהווה "קטסטרופה" עבור הממלכה, ודורש לצאת למתקפה שתחזיר לכוחות הפרו-סעודיים את השטחים האסטרטגיים שאיבדו לאחרונה בקרבות באזור מיצר באב אל-מנדב.

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