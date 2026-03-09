בטיסה חשודה שהמריאה מטהרן והוסטה לחודיידה, הבריחה איראן בכירי משמרות המהפכה וציוד צבאי מתקדם לתימן כדי לחזק את החות'ים, במטרה לשפר את יכולות הטילים והכטמ”מים שלהם, ולאיים על נתיבי השיט הבינלאומיים החשובים בים סוף (בעולם)
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בתיעודים שחושף צה"ל, נראים רגעי ההכרעה בבור חיל האוויר בפיקודו של מפקד חיל האוויר האלוף תומר בר | תיעודים נוספים חושפים את רגעי ההמראות של מטוסי הקרב למתקפת הענק על מעוזי החות'ים בתימן - שם אומדים עדיין את ממדי הנזקים לנמל חודיידה (צבא)