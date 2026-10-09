זאק פולנסקי, מנהיג מפלגת הירוקים בבריטניה, נחל הפסד במרוץ על מושב הפרלמנט במחוז הולבורן וסנט פנקראס שבלונדון. המושב התפנה לאחר שקיר סטארמר, ראש הממשלה ומנהיג מפלגת הלייבור לשעבר, פרש מתפקידו.

מועמדת מפלגת הלייבור, סאגל עבדי-וואלי, זכתה בבחירות עם 12,292 קולות (45.17%), בעוד פולנסקי קיבל 8,928 קולות בלבד (32.81%). ההפסד מגיע בצל סערה ציבורית נרחבת בבריטניה בעקבות החלטה שנויה במחלוקת שאישרה מפלגת הירוקים ימים ספורים קודם לכן. בכנס המפלגה בברייטון, אישרו חברי המפלגה הצעת החלטה הקובעת כי "ציונות היא גזענות".

ההצעה עברה ברוב של 56% מול 44%, כאשר מתוך יותר מ-200 אלף חברי המפלגה הרשומים השתתפו בהצבעה 1,835 חברים בלבד. בהצעה מתוארת הציונות כ"אידיאולוגיה פוליטית הקוראת להקמת מדינה יהודית המבוססת על לאומיות אתנית", והמסמך קורא להקמת מדינה פלסטינית אחת שבה יהיו "זכויות שוות לכולם". ההחלטה אינה כוללת אזכור לקיומה של מדינת ישראל ואינה מתייחסת לפתרון שתי המדינות.

פולנסקי, שמוצאו יהודי, נמנע מלהצביע על ההחלטה ושתק בתחילה. לאחר הפסדו בחר להתייחס לנושא בראיון לערוץ "סקיי ניוז". הוא סיפר כי גדל בבית ציוני על האתוס של "ארץ ללא עם לעם ללא ארץ", אך הוסיף: "ככל שהשכלתי ולמדתי, הגעתי למסקנה שאני לא מאמין שזה נכון. מה שאנחנו רואים כעת הוא רצח עם מתמשך ועקירה של העם הפלסטיני מבתיו. אני מאמין שזה גזעני באופן מובהק".

עם זאת, פולנסקי נמנע מלהביע תמיכה מפורשת בהחלטה שקיבלה מפלגתו, וציין כי אינו סבור שתפקיד מפלגתו להכריע בשאלת פתרון שתי המדינות. במענה לחששות הקהילה היהודית, טען פולנסקי כי יש להפריד בין אנטישמיות לביקורת על ישראל, והזהיר כי טשטוש הגבולות עלול לפגוע בביטחונן של הקהילות היהודיות בבריטניה.

יריבתו, עבדי-וואלי, ביקרה בחריפות את החלטת הירוקים, וציינה כי היא מעוררת דאגה עמוקה בקרב כל מי שתומך בפתרון שתי המדינות. עבדי-וואלי, שנולדה בסומליה והגיעה לבריטניה כפליטת מלחמה בשנות התשעים, הופכת לאישה השחורה הראשונה המייצגת את המחוז. היא מכהנת כחברת מועצה מקומית מאז שנת 2022, שם הובילה את תיק הדיור.

על אף ההפסד, פולנסקי הבהיר בראיון כי אין בכוונתו להתפטר מהנהגת המפלגה, באומרו: "זה מה שמנהיגים עושים". הוא עמד על כך שההתמודדות הייתה צעד נכון שאפשר למפלגתו להציף סוגיות בוערות כגון משבר האקלים ופיקוח על שכר הדירה.

בעקבות אישור ההחלטה, משרד החוץ הישראלי תקף בחריפות את מפלגת הירוקים. בהודעה רשמית מטעם המשרד נמסר כי "מפלגת הירוקים בבריטניה הפסיקה היום לתפקד כמפלגה פוליטית והפכה לגוף תומך טרור". בירושלים הבהירו כי ההחלטה מעניקה לגיטימציה למאבק מזוין, קוראת למעשה להקמת מדינה פלסטינית מהים עד הנהר ומשווה בין ציונות לגזענות.

כצעד ראשון, החליט שר החוץ גדעון סער להכריז על פולנסקי כמנוע כניסה לישראל. במשרד החוץ הוסיפו כי "זהו טקסט שחוצה את גבולות השיח הפוליטי, וכל עוד לא יוסר, מהווה כתם בתולדות הממלכה".

המרוץ בהולבורן וסנט פנקראס משקף מגמות עומק בפוליטיקה הבריטית. סטארמר, שפינה את המושב, התפטר מראשות הממשלה ומהנהגת הלייבור ביולי בעקבות שורת מפלות בבחירות המקומיות, שבהן מפלגת הירוקים רשמה הישגי שיא על חשבון הלייבור. אולם, ההפסד של פולנסקי מסמן בלימה של מגמה זו.

חזרתה של מפלגת הלייבור לחיבוק הבוחרים משמאל מיוחסת בין היתר לעלייתו של אנדי ברנהאם להנהגה, אשר הציג קו תקיף יותר כלפי ישראל ומדיניות שאפתנית בנוגע ליחסי בריטניה עם האיחוד האירופי. צעדים אלה חיזקו מחדש את מעמדה של הלייבור ובלמו את הניסיון של פולנסקי לבסס את מפלגת הירוקים כתנועה "אקו-פופוליסטית" מובילה.