שר החוץ גדעון סער קיבל היום (יום רביעי) במשרד החוץ בירושלים את סגן נשיא פרגוואי, פדרו אליאנה, ואת שר החוץ הפרגוואי, רובן רמירס לסקנו. המשלחת הפרגוואית כוללת גם את שר הסביבה והפיתוח בר הקיימא, רולנדו דה בארוס.

במהלך הפגישה דנו הצדדים בחיזוק היחסים בין שתי המדינות ובהרחבת שיתוף הפעולה בתחומים מגוונים. שר החוץ סער הודה לסגן הנשיא ולשר החוץ על הידידות העמוקה ועל עמידתה הנאמנה של פרגוואי לצד מדינת ישראל, במיוחד מאז מתקפת הטרור של 7 באוקטובר.

"העם הישראלי יודע שפרגוואי היא מדינה גאה וחשובה, והיא גם מדינה שיודעת מה משמעות לעמוד איתן מול אתגרים עצומים", אמר שר החוץ סער. "מלחמת פרגוואי הייתה אחת המלחמות ההרסניות ביותר באמריקה הלטינית. שרדתם והמדינה נבנתה מחדש. ישראל מבינה משהו מהרוח הזו. אתם יכולים להבין אותנו היטב."

סגן נשיא פרגוואי הביע סולידריות עם ישראל ועם משפחות הנרצחים. "לפני שלוש שנים חמאס ביצע מעשי טרור אכזריים. ארגון הטרור רצח, אנס וחטף ישראלים חפים מפשע", אמר. "היום אנחנו מבקשים להביע סולידריות עם משפחות הנרצחים ועם אזרחי ישראל. עלינו לפעול נגד שנאה, אנטישמיות וטרור. פרגוואי הכריזה על חמאס ועל משמרות המהפכה של אירן כארגון טרור."

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במסגרת הפגישה נחתם מזכר הבנות בנושא בריאות, ולאחר מכן התקיימה ישיבה מורחבת של שתי המשלחות.

ישראל ופרגוואי מקיימות יחסי ידידות קרובים וארוכי שנים, המבוססים על ערכים משותפים ועל שיתוף פעולה מדיני הדוק. פרגוואי נמנית על ידידותיה הקרובות ביותר של ישראל באמריקה הלטינית, ובחודש דצמבר 2024 פתחה מחדש את שגרירותה בירושלים.

מוקדם יותר ביום ביקרו סגן הנשיא ושר החוץ של פרגוואי ביד ושם והשתתפו בטקס הנחת זר באוהל יזכור. בהמשך היום השתתפו חברי המשלחת בטקס הזיכרון שמקיים משרד החוץ לציון אירועי 7 באוקטובר, בהשתתפות הסגל הדיפלומטי המוצב בישראל ובראשות שר החוץ סער.

ביקור המשלחת הפרגוואית בישראל יימשך עד יום שישי.