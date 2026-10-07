שירות בתי הסוהר ביצע הבוקר (יום רביעי) פעילות מבצעית נרחבת במתקני כליאה ביטחוניים ברחבי הארץ, בשעה 6:29 בדיוק - השעה המדויקת שבה החל הטבח ב-7 באוקטובר לפני שלוש שנים, בתאריך הלועזי. הפעילות בוצעה על רקע ציון יום הזיכרון לטבח ובהתאם להערכת מצב ביטחונית.

מטרת הפעילות היא חיזוק השליטה והמשילות במתקני הכליאה, איתור אמצעים אסורים וסיכול מראש כל ניסיון להפר את הסדר או לפגוע בביטחון המתקנים ואנשי הסגל. הפעילות מהווה חלק מההיערכות המוגברת של שב"ס במועד רגיש זה.

הפעילות התבצעה במקביל בחמישה מתקני כליאה שבהם מוחזקים כלואים ביטחוניים, וכללה חיפושים מקיפים בתאים ובאגפים. בפעילות השתתפו לוחמי כליאה ממחוזות צפון, מרכז ודרום, לצד לוחמי יחידת העילית 'מצדה', יחידת 'נחשון', היחידות המחוזיות (ימ"ז), יחידות לוחמי הכליאה מכוחות התגובה הראשוניים (כת"ר), וימ"ר בתי הסוהר.

בהתאם למדיניות נציב בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי, שירות בתי הסוהר מקיים לאורך כל השנה פעילות מבצעית יזומה למימוש המשילות הכליאתית. במועדים בעלי רגישות ביטחונית מוגברת מתוגברים מאמצי המניעה והסיכול בהתאם להערכת המצב.

שירות בתי הסוהר מסר כי ימשיך לפעול בנחישות לשמירה על הסדר, המשילות וביטחון מתקני הכליאה, ולסיכול כל איום הנשקף מתוכם.