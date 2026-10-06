נשיא צרפת, עמנואל מקרון, ערך ביקור חסוי במהלכו עלה על סיפון הפריגטה "אוברן" וצפה בשיגור ניסויי ראשון של טיל בליסטי גרעיני מדגם M51.3. הטיל שוגר מהצוללת הגרעינית "לה ויז'ילאן" והשלים את מסלול הניסוי בהצלחה, ללא ראש קרב פעיל.

ארמון האליזה הגדיר את האירוע כהצלחה משמעותית, שנועדה להדגיש את אמינות ההרתעה הגרעינית של צרפת על רקע מתיחויות ביטחוניות גוברות באירופה. הטיל החדש מהווה שדרוג משמעותי במערך ההרתעה האסטרטגי של הצי הצרפתי, וכולל שיפורים בטווח, בדייקנות וביכולת חדירה למערכות הגנה אוויריות מתקדמות.

במהלך הביקור, הבהיר מקרון את חשיבות הצעד לביטחון הלאומי של צרפת. "על סיפון הפריגטה הרב-משימתית 'אוברן', צפיתי בשיגור הראשון של הטיל הבליסטי החדש M51.3 מהצוללת הגרעינית 'לה ויז'ילאן'. מעט מאוד אומות מחזיקות בידע טכנולוגי ובמיומנות כזו", מסר הנשיא.

מקרון הודה לכל השותפים להצלחה: "ברכותיי לכל השותפים להצלחה יוצאת הדופן הזו: מינהל הרכש הביטחוני, הוועדה לאנרגיה אטומית, קבוצת אריאן, קבוצת נוואל והצי הצרפתי. המקצועיות, הקפדנות והשליטה הטכנית שלכם הן גאוותה של צרפת".

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"הצלחה טכנית זו היא הוכחה נוספת לאמינותה של ההרתעה שלנו, שהמשכיותה מובטחת", הדגיש. "כדי להיות חופשי – עליך להיות מורתע, וכדי שירתעו ממך – עליך להיות חזק".

מקרון פירט את התוכניות ארוכות הטווח של צרפת בתחום ההרתעה הגרעינית: "כדי להגן על הציבור הצרפתי לאורך זמן בפני איומים, הובלתי כבר מ-2017 את חידוש האמצעים שלנו לעשורים הבאים. בתוך עשור, תקציב הצבא שלנו יוכפל. הצוללות האסטרטגיות העתידיות שלנו נמצאות כעת בבנייה, והשנה אף הושקה תוכנית הטילים האסטרטגיים ההיפר-סוניים והמתמרנים שייצדו את המרכיב האווירי של ההרתעה שלנו".

הניסוי מגיע בתקופה שבה צרפת מתמודדת עם אתגרים פנימיים, ובה היא מבקשת לתרגם את מעמדה כמעצמה הגרעינית היחידה באיחוד האירופי לחיזוק הביטחון ביבשת. הכפלת תקציב הביטחון הצרפתי לאורך עשור משקפת את תפיסת עולמו של מקרון, לפיה הרתעה גרעינית עצמאית ואמינה היא תנאי הכרחי לשמירה על ריבונותה של המדינה וביטחונה בעולם משתנה.

"ההרתעה הגרעינית שלנו מגינה עלינו – ותמשיך להגן עלינו. תחי הרפובליקה, ותחי צרפת!", סיכם מקרון את דבריו.