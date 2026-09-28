רחפן סילוני של הצבא הרוסי תקף את מבנה הנשיאות של האקדמיה הלאומית למדעים של אוקראינה, הממוקם במרכז העיר קייב. התקיפה, שהתבצעה בשעות האור, גרמה לפרוץ שריפה נרחבת במבנה וחלקים ממנו קרסו.

אישה אחת נהרגה בתקיפה, ולפחות 19 בני אדם נפצעו ברחבי העיר. שבעה מהפצועים נפגעו באזור המבנה עצמו. צוותי חירום והצלה רבים פועלים בזירה ומנסים לאתר לכודים מתחת להריסות.

גורמים רשמיים באוקראינה הגיבו בחריפות ופנו בקריאה דחופה לקהילה הבינלאומית. "כל תקיפה רוסית חייבת לקבל תגובה חזקה ולחץ מוגבר על התוקפן", נכתב בהודעה הרשמית. בנוסף, הופנתה קריאה ישירה למוסדות הבינלאומיים: "אנו קוראים לאונסק"ו לעמוד לצד הקהילה המדעית של אוקראינה ולשלול מרוסיה את קולה ואת זכויות ההצבעה שלה בארגון".

על פי הדיווחים, הפגיעה במבנה היא חלק מגל תקיפות רוסיות נוסף המכוון כלפי תשתיות אזרחיות. "רוסיה ממשיכה לפגוע באתרים אזרחיים ברחבי אוקראינה, תוך גרימת נזק לתשתיות חיוניות", צוין בהודעה, בעוד שכוחות החילוץ ממשיכים לסרוק את קומות הבניין שנפגע.

"מבצע חילוץ נמשך כעת", נמסר מהזירה תוך כדי פעולות הכיבוי והפינוי. המוסד שנפגע מהווה אחד ממוסדות המחקר המרכזיים במדינה. "האקדמיה הלאומית למדעים של אוקראינה היא אחד מהמוסדות המרכזיים במדינתנו למחקר מדעי, המאחד דורות של חוקרים אוקראינים", נמסר בדיווח. "היום, המבנה שלה בלבו של קייב נפגע מתקיפה רוסית".