גולדקנופף לא יצביע נגד ממשלת מיעוט של איזנקוט

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

גורמים בכירים באגודת ישראל מסרו כי חבר הכנסת יצחק גולדקנופף לא יצביע נגד ממשלת מיעוט של גדי איזנקוט לאחר הבחירות, אם האחרון ישביע ממשלה כזו, אלא ימנע מהצבעה. כך דיווח הכתב הפוליטי עמית סגל.

לפי הדיווח, הגורמים העריכו שהם לא יהיו היחידים ביהדות התורה שכך ינהגו, וכי גם בדגל התורה צפויים לנקוט באותה דרך. זאת במסגרת "שבירת הגוש" עם נתניהו והכעס הגדול על ראש הממשלה. יצוין כי אין אישוש של ממש להערכה זו. "הגורמים הבכירים רוצים לאותת לנתניהו שהסיפור שלו נגמר", הסביר סגל, "מבחינת האדמו"ר מגור נתניהו סיים". סגל ציין כי משמעות ההצהרה היא שנתניהו יצטרך להשיג יותר מנדטים מגוש איזנקוט כדי לוודא שלא קמה ממשלה בצד השני. גולדקנופף ובבצ'יק יחד בטיש בבית שמש בבלי | 27.09.26 גפני: "עשינו כל מה שציוו אותנו" בבלי | 27.09.26 גולדקנופף הגיב לדיווח זמן קצר לאחר פרסומו וציין כי ״אגודת ישראל לא תתמוך בהקמת ממשלה ולא תסייע מבחוץ לממשלה כלשהי ללא הסדרת מעמדם של בני הישיבות וחקיקת חוק גיוס ללא סנקציות וללא יעדים״.

( צילום: Sharon Leibel/Flash90 )

יצוין כי ביום ראשון, בכינוס מיוחד שנערך בסוכה של חבר הכנסת המיועד של דגל התורה יהודה ויספיש, נשא דברים ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א ואמר כי ״אנחנו עומדים בפני מערכה שמאז שאני נמצא בארץ ישראל, לא היה דבר כזה - אני לא יודע מה היה קודם. המצב שלנו של היהודים כיום בארץ ישראל קשה, לא היה דבר כזה״.

ראש הישיבה הוסיף ואמר: ״כל העולם נגדינו גם באמריקה שחשבנו שהם לטובתינו זה לא נכון, כמעט רוב האמריקאים כבר נגדנו״.

עוד הוסיף ראש הישיבה על ארה״ב: ״נתאר לעצמנו שיש חס ושלום מלחמה ואנחנו צריכים מאמריקה שישלחו לנו דברים לעזור לנו - הם יגידו לנו שהם לא יכולים. אנחנו צריכים היום סייעתא דשמיא גדולה של הקב"ה״.

״וכדי למנוע את החוסר סייעתא דשמיא״, הסביר ראש הישיבה: ״החוסר סייעתא דשמיא מגיע על ידי התחזקות של השמאל ואנחנו צריכים כמה שאפשר למנוע את התחזקות של השמאל. יש אנשים שאומרים זה לא כלום הם לא עושים והם לא יעשו זה לא נכון! כולם צריכים לדעת שאין מקום להתמרמרות שיש לכל אחד צריך לעשות את המקסימום של המקסימום של השתתפות בבחירות עבור ג'״.

ראש הישיבה אמר עוד: ״אי אפשר להשתמש במילים זה לא יהיה כמו שעד עכשיו לא היה. אם חס ושלום לא יהיה פה משהו גדול פחות מ-10 מנדטים שלנו זה לא טוב! זו הדרך היחידה למנוע את הכוח של השמאל בארץ ישראל זה מה שצריך לעשות״.

הגרמ"ה הירש שליט"א חתם את דבריו באומרו: ״הקב"ה יעזור לכל אחד ואחד שנמצאים פה, ולכל אחד - שיעזור כמה שהוא יכול לעזור יהיה לו סייעתא דשמיא מהקב"ה ואנחנו ננצח בגדול ויהיה קידוש שם שמים״.