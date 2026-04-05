סיור דיפלומטי חסר תקדים במפרץ: נשיא אוקראינה חתם על הסכמי הגנה היסטוריים עם סעודיה, האמירויות וקטר. קייב תספק למדינות המפרץ טכנולוגיות מתקדמות וניסיון מבצעי שנצבר בשדה הקרב מול הכטב"מים האיראניים, בתמורה לשיתוף פעולה ביטחוני וכלכלי רחב היקף (בעולם)
אחרי הפסקה שארכה מספר ימים בלבד לבקשת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הלילה חזרה רוסיה לתקוף מתקני אנרגיה אוקראינים | המטרה: בירת אוקראינה קייב והעיר השנייה בגודלה חרקוב - לפחות תשעה נפצעו ואלפים נותרו ללא חימום בטמפרטורות קפואות (חדשות)
גורמים רוסיים ניסו לשסות את תושבי אוקראינה נגד החנוכייה המרכזית שהוצבה בכיכר מאידאן בקייב כדי לגרום לגורמים קיצוניים להפיל אותה ולהביא לכאוס-פנים אוקראיני. בלוגרים רוסיים פרסמו פרסומים מתסיסים. והמציאות? כלי התקשורת הזמינו את יהודי אוקראינה לחגוג את החג (בעולם)
ג׳ולי פישר, שגרירת ארצות הברית החדשה לאוקראינה, הגיעה לאנדרטת באבי יאר יחד עם הרב רפאל רוטמן והרב יונתן מרקוביץ מקייב והצהירה: "נעמוד לימין הקהילה היהודית באוקראינה ולא נאפשר לאנטישמיות להרים ראש. ארצות הברית מחויבת לכך שמעשי זוועה כנגד יהודים לא יתרחשו שוב" (בעולם)
יהודי בירת אוקראינה עברו ימים טעונים בצל מתקפת הענק של 500 טילים וכתב"מים על העיר | "הכל רעד, פיצוצים בלי סוף, תושבים ברחו לתחנת הרכבת התחתית - למקלט בית הכנסת הגיעו גם שכנים גויים לחפש מחסה" | בעיר פולטובה: יהודי מהקהילה שהובא למתקן צבאי ויצא להפסקה קצרה בחצר, נדהם לראות 5 כתב"מים פוגעים במבנה. הוא ניצל בנס (בעולם)