כ-500 בתי ספר תיכוניים ברחבי צרפת נותרו היום (שני) סגורים באופן מלא או חלקי, לאחר עימותים אלימים בין כוחות המשטרה לבין צעירים שהציתו בתי ספר, מכוניות ורכבי חירום.

שר החינוך הצרפתי, אדואר ג'פרו, הודיע כי ההחלטה על השבתת הלימודים התקבלה משום ש"תנאי האבטחה אינם מתקיימים". לדבריו, מאז פרוץ המחאה לפני כשבוע, כ-24 בתי ספר נשרפו או נבזזו. המחאה, שהחלה בפריז והתפשטה לערים נוספות כגון מונפלייה, נאנט ומרסיי, מתנהלת על רקע טענות התלמידים למחסור במורים, צפיפות בכיתות ותשתיות רעועות.

רחובות צרפת בסביבות בתי הספר הפכו לזירות אנרכיה, כאשר העימותים בשטח הפכו לאלימים במיוחד.

שר הפנים, לורן נונייז, דיווח על כ-1,747 מעצרים במהלך היממה האחרונה. בסך הכול נעצרו מתחילת המחאה למעלה מ-5,000 בני אדם, כאשר כ-85% מהם קטינים.

שר החינוך ציין כי 78 אנשי צוות חינוכי נפצעו בעימותים, נתון שהגדיר כ"חסר תקדים". בממשלה מנסים להסביר את האלימות הגואה בהסתננות של גורמים קיצוניים. "פעילים, בעיקר מהשמאל הקיצוני, הסתננו לתנועת המחאה של התלמידים, חטפו אותה ונקטו אלימות קיצונית שמהווה סכנה ממשית לתלמידים ולצוותים", טען ג'פרו.

הממשלה מחמירה: חוק חדש להטלת עלויות הנזקים על המפגינים

בתגובה לאנרכיה המשתוללת ברחובות, הודיע ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו כי הממשלה מאיצה את הליכי החקיקה על מנת להבטיח שהאחראים לנזקים יישאו בעלויות ישירות.

דוברת הממשלה, מוד ברז'ון, הודיעה כי הצעת החוק המכונה "casseurs-payeurs" ("ההורס-משלם") תובא לדיון בסנאט ב-27 באוקטובר. החוק המתוכנן נועד להחמיר משמעותית לעומת חוק דומה שנחקק ב-2019 ונחשב לבלתי יעיל.

על פי הממשלה, מטרת החוק היא להפסיק את המצב שבו "כספי המסים של האזרחים מממנים את הנזקים של מיעוט אלים". עיקרי היוזמה כוללים:

ערבות לגביית קנסות מלאה: המדינה תבטיח את גביית הקנסות והפיצויים עד היורו האחרון, כולל אפשרות לגבייה ישירה מתוך קצבאות רווחה וסיוע בדיור.

אחריות קולקטיבית: החוק יאפשר להטיל אחריות אזרחית ומשפטית משותפת גם על אדם שנכח והיה חלק מקבוצה אלימה ולא נענה לקריאות המשטרה להתפזר, אף אם לא ביצע נזק פיזי במו ידיו.

לצד הצעדים הענישתיים, הודיע ראש הממשלה לקורנו על נקיטת צעדים לשיפור תנאי הלימוד, הנגשת פלטפורמות הקבלה לאוניברסיטאות ושיפוץ המבנים, בניסיון להרגיע את הרוחות. אולם מארגני המחאה כבר קראו להמשך ההפגנות והשביתות, בטענה כי הממשלה אינה מציעה פתרונות מספקים.